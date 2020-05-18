Хто представить Донбас у Мінську: у Зеленського дали відповідь

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей, яких пропонується залучити до роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську, обов'язково повинні мати як юридичну, так і суспільну легітимність серед жителів Донбасу.

Про це заявив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" перший заступник глави делегації України в ТКГ, віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Олексій Резніков розповів про представників Донбасу в ТКГ

"Під час ухвалення рішення главою делегації або президентом України має бути відчуття, що у цих людей є і суспільна легітимність, і суспільне визнання. Дуже важливо, щоб ця довіра була, звісно, у жителів Донбасу по обидва боки лінії зіткнення", – сказав він.

За словами Резнікова, це будуть люди тих родів діяльності, які легко "заміряти": священники, правозахисники, журналісти, юристи, активісти, представники культури, спорту.

Також він зазначив, що мають бути саме представники окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Жили, проживали, були прописані, зареєстровані. Ми зараз обговорюємо, зокрема, остаточні критерії", – додав віцепрем'єр.

При цьому він допустив, що теоретично Україна може запросити в ТКГ і обраних на законних виборах у 2010 році мерів, голів місцевих рад, якщо вони відповідатимуть критерію суспільної легітимності.

"У нас, із точки зору державного управління, існує принцип спадкоємності та безперервності влади. І всі ці ради досі є легітимними. У них всіх є представницький мандат, і він не закінчився. Всі ці люди можуть продовжувати виконувати свої обов'язки до проведення нових законних місцевих виборів і обрання нових представників місцевої влади", – пояснив Резніков.

Він запевнив, що українська сторона не враховуватиме думку протилежної сторони під час ухвалення цього рішення, оскільки Росія шість років приводить до ТКГ тих "запрошених", яких вважає за потрібне, і думку України ніхто не питав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що на наступну зустріч Тристоронньої контактної групи як представників Донбасу будуть запрошені переселенці з Луганська і Донецька, які зараз проживають на підконтрольних Україні територіях.

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