Хто переміг на батьківщині Зеленського: дані екзитполу щодо Кривому Рогу
У Кривому Розі на виборах мера лідирує чинний міський голова Юрій Вілкул (Блок Вілкула "Українська перспектива").
Як свідчать результати екзитполу програми "Свобода слова Савіка Шустера", проведені компанією Liberty Report, він набирає 42.80% голосів.
Голоси виборців розподілилися наступним чином:
1. Юрій Вілкул, ("Блок Вілкула "Українська перспектива") – 42.80%,
2. Дмитро Шевчик, ("Слуга народу") – 31.01%,
3. Костянтин Павлов, ("Опозиційна платформа – за життя") – 7.91%,
4. Юрій Милобог, ("Сила людей") – 6.05%,
5. Павло Сухоцький, (самовисування) – 3.69%,
6. Ольга Бабенко, (ВО "Батьківщина") – 3.48%.
Решта кандидатів набрали менше 3% голосів виборців.
Вілкул займає пост мера Кривого Рогу вже 10 років. Він батько проросійського політика Олександра Вілкула, який тричі був народним депутатом.
Результати екзит-полу по виборах до міської ради Кривого Рогу:
1. "Слуга народу" – 32.90%,
2. "Блок Вілкула Українська перспектива" – 31.22%,
3. "Опозиційна платформа - За життя" – 12.27%,
4. "Сила людей" – 6.96%,
5. ВО "Батьківщина" – 4.14%,
6. "Європейська солідарність" – 3.95%,
7. "Партія Шарія" – 2.67%,
8. "За майбутнє" – 2.25%,
9. "Наш край" – 1.86%,
10. "Пропозиція" – 1.78%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 було оприлюднено низку екзитполів на місцевих виборах в Україні. Про результати в інших містах читайте тут.