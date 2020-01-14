"Хто оплатив?" Від Офісу президента зажадали пояснень про поїздку Зеленського в Оман

Народний депутат партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко надіслав депутатський запит у Офіс президента щодо поїздки Володимира Зеленського в Оман.

Відповідні документи він виклав на своїй сторінці у Facebook. Парламентар зажадав від ОП проінформувати, хто організував і оплатив поїздку президента, а також хто його запросив і де він зупинявся в цій країні.

"Хочу дізнатися, хто саме організовував візит Зеленського в Оман? За чиїм запрошенням він туди полетів? Чи справді переліт був чартерним рейсом? Хто оплатив переліт? Чому президент України проживав у готелі The Ritz-Carlton? Хто оплачував проживання?" – написав Гончаренко.

Від ОП зажадали пояснень про поїздку Зеленського в Оман

Він додав, що чекатиме офіційної відповіді від ОП.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що президент міг проводити на березі арабської країни переговори з керівництвом Росії щодо Донбасу. За однією з версій, на зустріч із Зеленським прилетіла делегація з Москви за посередництва Віктора Медведчука. Очолював кремлівську команду помічник Путіна Владислав Сурков, який курирує в Кремлі український вектор і псевдореспубліки "Л/ДНР".

Запит в ОП щодо поїздки Зеленського в Оман Facebook \ Олексій Гончаренко

Запит в ОП щодо поїздки Зеленського в Оман Facebook \ Олексій Гончаренко

Запит в ОП щодо поїздки Зеленського в Оман Facebook \ Олексій Гончаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок в п'ятизірковому готелі на березі Оману в різдвяні свята.

Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

В Україні Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився в Києві в 2:37.

Журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів з пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).

Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів до Оману й Росії.

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