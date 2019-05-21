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/Політика

Хто очолить МЗС: названо кандидатуру

6.9тЧитати матеріал російською

Міністром закордонних справ може стати представник України в НАТО Вадим Пристайко, новим заступником голови АП з міжнародних питань — заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Про це заявили джерела LB.ua в дипломатичних колах. За їхніми даними, ці кандидатури розглядаються президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому міністра закордонних справ ще має затвердити Верховна Рада.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Радіо Свобода

Зеркаль разом із президентом Володимиром Зеленським зустрічала іноземних гостей на інавгурації, а також разом із Вадимом Пристайком вони були присутні на зустрічах з іноземними делегаціями в Адміністрації президента.

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Пристайко в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив, що готовий очолити Міністерство закордонних справ, якщо отримає таку пропозицію від Зеленського.

Він також зазначив, що наразі він від імені МЗС допомагає перехідній команді у проведенні ефективних міжнародних зустрічей.

Вадим Пристайко народився в 1970 році в Одеській області.

  • 2000-2001 — консул Генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

  • 2001-2002 — головний консультант Головного управління з питань зовнішньої політики адміністрації президента України.

  • 2002-2006 — радник з політичних питань, тимчасовий повірений у справах України в Канаді.

  • 2007-2009 — заступник директора департаменту НАТО.

  • 2009-2012 — радник-посланець, заступник керівника місії посольства України в США.

  • 2012-2014 — посол України в Канаді.

  • 2014-2017 — заступник міністра закордонних справ України — керівник апарату, перший заступник міністра закордонних справ України.

  • З 2017 очолює місію України при НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Вадим ПристайкоОлена ЗеркальВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Какелы, будьте бдительны. Уж больно этот кандидат на Зурабова похож. Может брат его?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
То есть...замы займут места начальников...ну и где новизна?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Представитель Украины в НАТО звучит, как министр марсианских дел
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