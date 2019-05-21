Хто очолить МЗС: названо кандидатуру

Міністром закордонних справ може стати представник України в НАТО Вадим Пристайко, новим заступником голови АП з міжнародних питань — заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Про це заявили джерела LB.ua в дипломатичних колах. За їхніми даними, ці кандидатури розглядаються президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому міністра закордонних справ ще має затвердити Верховна Рада.

Вадим Пристайко Радіо Свобода

Зеркаль разом із президентом Володимиром Зеленським зустрічала іноземних гостей на інавгурації, а також разом із Вадимом Пристайком вони були присутні на зустрічах з іноземними делегаціями в Адміністрації президента.

Пристайко в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив, що готовий очолити Міністерство закордонних справ, якщо отримає таку пропозицію від Зеленського.

Він також зазначив, що наразі він від імені МЗС допомагає перехідній команді у проведенні ефективних міжнародних зустрічей.

Вадим Пристайко народився в 1970 році в Одеській області.

2000-2001 — консул Генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

2001-2002 — головний консультант Головного управління з питань зовнішньої політики адміністрації президента України.

2002-2006 — радник з політичних питань, тимчасовий повірений у справах України в Канаді.

2007-2009 — заступник директора департаменту НАТО.

2009-2012 — радник-посланець, заступник керівника місії посольства України в США.

2012-2014 — посол України в Канаді.

2014-2017 — заступник міністра закордонних справ України — керівник апарату, перший заступник міністра закордонних справ України.

З 2017 очолює місію України при НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін 17 травня написав заяву про свою відставку.

Пізніше він повідомив про позитивні переговори ыз президентом України Володимиром Зеленським.

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