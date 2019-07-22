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Хто очолить Міноборони України: озвучено несподіваний прогноз

2.3т Читати матеріал російською

Після виборів до Верховної Ради міністром оборони України замість Степана Полторака може стати представник концерну "Укроборонпром".

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV військовий експерт Ігор Козій. За твердженням експерта, він "на 90% знає", хто буде міністром оборони і заступником міністра оборони.

"Не здивуюся абсолютно, якщо ця людина прийде на посаду з "Укроборонпрому" – наглядової ради або іншої інстанції. Шукайте там", – натякнув Козій.

На питання ObozTV, чи може стати міністром оборони новообраний глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус, експерт відповів: "Я цього не казав. Це ваше припущення".

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Хто очолить Міноборони України: озвучено несподіваний прогноз

facebook.com/generalpoltorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило скандальне відео, де президент Володимир Зеленський нібито штовхнув міністра оборони Степана Полторака.

Пізніше в Міноборони спростували цю інформацію, уточнивши, що Полторак просто зробив крок назад.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Айварас Абромавічус Степан Полторак Ігор Козій
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Укроборонпром
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