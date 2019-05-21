Хто очолить АП Зеленського і СБУ: ЗМІ назвали імена

Главою Адміністрації президента України Володимира Зеленського, найімовірніше, стане його радник із юридичних питань Андрій Богдан.

Указ про призначення буде оприлюднено у вівторок, 21 травня, ввечері, передає LB.ua із посиланням на власні джерела.

При цьому сам Богдан свій новий пост поки не підтвердив, проте зазначив, що президент призначить главою АП "людину з найближчого оточення".

Володимир Зеленський

"Володимир Зеленський вважає, що на цю посаду повинен бути призначений близька йому людина, якій він довіряє", – пояснив він, відзначивши, що поки що не знає про рішення, яке ухвалить президент.

Андрій Богдан focus.ua

З'явилася інформація і про можливі кадрові зміни в Службі Безпеки України. Так, передбачається, що очолить відомство керівник передвиборного штабу Зеленського Іван Баканов. Він – друг дитинства глави України. Голова партії "Слуга народу", раніше працював головним юристом студії "Квартал 95".

Разом із тим, сам Баканов, відповідаючи на пряме запитання, зазначив: "Думаю, ви помиляєтеся".

Іван Баканов thebabel.net

Як уточнюють джерела, посаду заступника або першого заступника голови СБУ посяде генерал Андрій Кміта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що СБУ може очолити народний депутат від "Батьківщини" Владислав Бухарєв, а Баканова назвали можливим главою АП Зеленського.

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