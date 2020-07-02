Голосування за внесення правок до Конституції Росії.

В Росії завершилося голосування за поправки до Конституції Росії.

Як я вже писав, пропагандистська кампанія команди Путіна фактично замовчувала тему збільшення повноважень Президента, який отримує право фактично царювати до 2036 року.

Головними ж загрозами Росії у так званій соціальній рекламі були названі НАТО і сексменшини, від яких "традиційний сімейний уклад життя росіян" мусив захистити Путін до 2036 року, а там подумаємо…

І от попередні результати всеросійського голосування:

за поправки, тепер вже вічного Путіна, проголосували – 77,93% при явці 67,96 %.

Найбільша підтримка у Путіна:

у Чеченській республіці – 97,92% при явці 95,14%;

У Республіці Тива – 96,79% при явці 92,8%;

у Республіці Крим – 90,07% при явці 81,75%.

Майже 90% підтримки дали Дагестан і Ямало-Ненецький автономний округ.

У Москві підтримка Путінських поправок – 65,24% при явці 55,91%.

Серед регіонів, де найбільше проголосували проти:

Комі – проти 43%;

Ненецький автономний округ – 37%.

Цікаво, що Ненецький округ був єдиний, де не підтримали Путіна.

Спочатку там були зафіксовані цифри 54% проти, 45,1% за!

Проте вже під вечір появилися нові дані – 61% за , 37% проти!

Також певний спротив мав місце у Нижньому Новгороді та Москві. За даними дистанційного онлайн-голосування у Нижньому Новгороді – 40,31% , а у Москві – 37,67%проти!

Отож, як писав ще Федір Тютчев у 19 столітті:

"Умом Россию не понять", адже "традиційний християнський сімейний уклад росіян" на чолі із офіційно розлученим Путіним найактивніше підтримали суніти Чечні й буддисти Тиви.

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