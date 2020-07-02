Хто найбільше підтримав “Вічного Путіна” – 2036, або Чому “Умом Россию не понять”
Голосування за внесення правок до Конституції Росії.
В Росії завершилося голосування за поправки до Конституції Росії.
Як я вже писав, пропагандистська кампанія команди Путіна фактично замовчувала тему збільшення повноважень Президента, який отримує право фактично царювати до 2036 року.
Головними ж загрозами Росії у так званій соціальній рекламі були названі НАТО і сексменшини, від яких "традиційний сімейний уклад життя росіян" мусив захистити Путін до 2036 року, а там подумаємо…
І от попередні результати всеросійського голосування:
за поправки, тепер вже вічного Путіна, проголосували – 77,93% при явці 67,96 %.
Найбільша підтримка у Путіна:
у Чеченській республіці – 97,92% при явці 95,14%;
У Республіці Тива – 96,79% при явці 92,8%;
у Республіці Крим – 90,07% при явці 81,75%.
Майже 90% підтримки дали Дагестан і Ямало-Ненецький автономний округ.
У Москві підтримка Путінських поправок – 65,24% при явці 55,91%.
Серед регіонів, де найбільше проголосували проти:
Комі – проти 43%;
Ненецький автономний округ – 37%.
Цікаво, що Ненецький округ був єдиний, де не підтримали Путіна.
Спочатку там були зафіксовані цифри 54% проти, 45,1% за!
Проте вже під вечір появилися нові дані – 61% за , 37% проти!
Також певний спротив мав місце у Нижньому Новгороді та Москві. За даними дистанційного онлайн-голосування у Нижньому Новгороді – 40,31% , а у Москві – 37,67%проти!
Отож, як писав ще Федір Тютчев у 19 столітті:
"Умом Россию не понять", адже "традиційний християнський сімейний уклад росіян" на чолі із офіційно розлученим Путіним найактивніше підтримали суніти Чечні й буддисти Тиви.
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