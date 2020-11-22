Хто лідирує на виборах мера Рівного: з'явилися дані екзитполу

Ірина Кулініч Політика 20:39, 22.11.2020 Оновлено: 21:21, 22.11.2020

У другому турі виборів мера Рівного, який пройшов у неділю, 22 листопада, за попередніми даними переміг Віктор Шакирзян від політсили "Рівне разом".

Про це свідчать дані ексзитполу SOCIS. Він отримав 50,94% голосів виборців. Конкурент Шакирзяна, який представляв партію "Європейська солідарність", Олександр Третяк поступається з результатом 46,03%.

Також опитування свідчить про те, що 3,03% учасників виборів зіпсували бюлетені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові, за даними екзитполу, мером знову обрали Андрія Садового.

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