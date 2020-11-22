Хто лідирує на виборах мера Рівного: з'явилися дані екзитполу
У другому турі виборів мера Рівного, який пройшов у неділю, 22 листопада, за попередніми даними переміг Віктор Шакирзян від політсили "Рівне разом".
Про це свідчать дані ексзитполу SOCIS. Він отримав 50,94% голосів виборців. Конкурент Шакирзяна, який представляв партію "Європейська солідарність", Олександр Третяк поступається з результатом 46,03%.
Також опитування свідчить про те, що 3,03% учасників виборів зіпсували бюлетені.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові, за даними екзитполу, мером знову обрали Андрія Садового.