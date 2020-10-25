Хто лідирує на виборах мера Харкова: перші результати голосування

На виборах мера в Харкові лідирує чинний міський голова Геннадій Кернес (партія "Блок Кернеса – Успішний Харків").

Зокрема, згідно з попередніми даними екзит-полу, що є спільним проєктом студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", він набирає 57,9% голосів.

Голоси виборців розподілилися так:

Геннадій Кернес ("Блок Кернеса – Успішний Харків") – 57,9%;

Олександр Фельдман ("Опозиційна платформа – За життя") – 12,12%;

Олексій Кучер ("Слуга народу") – 10,98%;

Олег Абрамічев ("Європейська солідарність") – 6,23%;

Ігор Черняк ( "Блок Юлії Світлічної – Разом") – 4,51%.

Решта кандидатів набрали менше 3% голосів виборців. До них належать Михайло Добкін (самовисуванець), Валерій Безлепкін (самовисуванець), Олександра Нарижна ("Голос"), Ігор Приходько (ВО "Батьківщина"), Ірина Денисова ("За майбутнє"), Сергій Кушнарьов ("Перемога Пальчевського"), Георгій Лаговський (УДАР), Наталія Пилипенко (самовисуванка), Микита Соловйов ("Демократична сокира"), Денис Ярославський (самовисуванець).

Всього на пост мера Харкова було зареєстровано 15 кандидатів.

Геннадій Кернес очолює місто з 2010 року. До політичної діяльності був підприємцем. У 1998 році був обраний депутатом Харківської міськради, з 2006 призначений секретарем міськради.

Остаточні результати виборів ЦВК має оголосити не пізніше 6 листопада 2020 року. Якщо жоден з кандидатів 25 жовтня не набере більше 50% голосів, буде проведено II тур, до якого пройдуть два лідери голосування.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що являють собою кандидати в мери Харкова: список і біографії.