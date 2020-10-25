Хто лідирує на виборах мера Дніпра: перші результати голосування

Марина Ліснічук Політика 20:42, 25.10.2020 Оновлено: 20:45, 25.10.2020

На виборах мера в Дніпрі лідирує чинний міський голова Борис Філатов (партія "Пропозиція").

Зокрема, згідно з попередніми даними екзит-полу, який є спільним проектом студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24", він набирає 44,47% голосів.

Вибори мера Дніпра

  • Борис Філатов ("Пропозиція") – 44,47%;

  • Загід Краснов ("Громадська сила") – 14,44;

  • Олександр Вілкул ("Блок Вілкула" Українська перспектива ") – 11,27;

  • Сергій Риженко ("Слуга народу") – 10,6%;

  • Сергій Нікітін ("Опозіційна платформа – За життя") – 8,81;

Попередні результати голосування за мера Дніпра
Скриншот

Решта кандидатів набрали 3% або менше цього відсотка голосів виборців. Всього на пост мера Харкова були зареєстровані 17 кандидатів.

Нагадаємо, що 25 жовтня мер Дніпра і один із лідерів партії "Пропозиція" Борис Філатов проголосував на місцевих виборах. Він підкреслив, що волевиявлення в місті проходить прозоро і безпечно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі напередодні місцевих виборів студентам Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара пропонували гроші за голос за одного з кандидатів у мери міста.

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