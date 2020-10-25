Хто лідирує на виборах мера Черкас: результати екзитполів
У Черкасах на виборах мера лідирує чинний міський голова Анатолій Бондаренко (партія "За майбутнє").
Як свідчать результати екзит-полу програми "Свобода слова Савіка Шустера", проведені компанією Liberty Report, він набирає 32.66% голосів.
Голоси виборців розподілилися так:
1. Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") – 32.66%
2. Віктор Євпак ("Голос") – 19.84%
3. Віталій Ільченко ("Слуга народу") – 17.80%
4. Владислав Пустовар (Всеукраїнське об’єднання "Черкащани") – 5.95%
5. Сергій Кудактін ("Європейська солідарність") – 5.86%
6. Дмитро Кухарчук ("Національний корпус") – 4.39%
7. Олександр Згіблов ("Партія вільних демократів") – 3.34%
Решта кандидатів набрали менше ніж 3% голосів виборців. До них належать Юлія Погостінська ("Опозиційна платформа – за життя"), Сергій Воронов (ВО "Свобода"), Валерій Макеєв ("Пропозиція"), Анатолій Нужний ("Наш край"), Павло Філіпенко ("Перемога Пальчевського"), Олександр Литвин ("Ошукані українці").
До Черкаської міськради проходить 6 партій:
1. "Слуга народу" – 20.68%
2. "За майбутнє" – 13.32%
3. "Голос" – 12.05%
4. "Європейська солідарність" – 10.92%
5. ВО "Черкащина" – 8.70%
6. "Опозиційна платформа – За життя" – 5.74%
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав мера Черкас бандитом і сказав, що не сяде з ним за один стіл. Анатолій Бондаренко покликав главу держави на "розбірки". Чим ще прославився мер Черкас Анатолій Бондаренко.