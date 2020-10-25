Хто лідирує на виборах мера Черкас: результати екзит-полів

У Черкасах на виборах мера лідирує діючий міський голова Анатолій Бондаренко (партія "За майбутнє").

Як свідчать результати екзит-полу програми "Свобода слова Савіка Шустера", він набирає 32.66% голосів.

Голоси виборців розподілилися наступним чином:

1. Анатолій Бондаренко, ("За майбутнє") – 32.66%

2. Віктор Євпак, ("Голос") – 19.84%

3. Віталій Ільченко, ("Слуга народу") – 17.80%

4. Владислав Пустовар, (Всеукраїнське об’єднання "Черкащани") – 5.95%

5. Сергій Кудактін, ("Європейська солідарність") – 5.86%

6. Дмитро Кухарчук, ("Національний корпус") – 4.39%

7. Олександр Згіблов, ("Партія вільних демократів") – 3.34%

Решта кандидатів набрали менше 3% голосів виборців. До них відносяться Юлія Погостінська, ("Опозиційна платформа – за життя"), Сергій Воронов, (ВО "Свобода" ),Валерій Макеєв, ("Пропозиція"), Анатолій Нужний, ("Наш край"), Павло Філіпенко, ("Перемога Пальчевського"), Олександр Литвин, ("Ошукані українці").

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