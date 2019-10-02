"Хто гарантує безпеку?" Магера розгромив ідею виборів на Донбасі

На сьогодні неможливо провести вільні та законні вибори на окупованих територіях Донбасу.
Про це заявив в ефірі ObozTV колишній заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера (він входив до складу ЦВК, який був достроково розпущений 18 вересня з ініціативи президента Володимира Зеленського).
"Елементарно виникає запитання: як забезпечити принцип вільних виборів в умовах, коли туди не будуть допущені ані українські політичні партії, ані українські ЗМІ?" – зазначив Магера.
"І не буде забезпечена безпека самих жителів, коли там ходять зі зброєю незрозумілі люди", – додав він.
Магера також підняв питання про голосування переселенців із Донбасу.
"Як забезпечать право голосу внутрішньо переміщеним особам, які були змушені залишити територію окупованого Донбасу і зараз перебувають в інших областях України? Якщо вони захочуть повернутися – хто їм надасть таку можливість? І хто гарантує безпеку?" – поцікавився представник колишнього складу Центрвиборчкому.
Він наголосив, що ці питання наразі вирішити "нереально".
"Простіше кажучи, т.зв. "формула Штайнмаєра" зводиться до того, що спочатку вибори – потім безпека і виведення військ. Замість того, щоб усе було навпаки – спочатку безпека, виведення військ, контроль над українсько-російським кордоном. І тільки потім – за певних умов – можливе проведення виборів", – пояснив Магера.
Зеленський пообіцяв, що "жодних виборів під дулами кулеметів не буде"
karachun.com.ua
OBOZREVATEL нагадує:
1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську узгодили так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Вперше було опубліковано фото документа – лист, підписаний представником Києва в ТГК Леонідом Кучмою на адресу посередника від ОБСЄ Мартіна Сайдіка.
Так, Україна погодилася надати Донбасу "особливий статус" після проведення виборів на окупованих територіях.
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що про капітуляцію мова не йде, а вибори не будуть проводитися "під дулом кулеметів" і відбудуться тільки після виведення військ із ОРДЛО.
У Києві та деяких інших містах активісти влаштували акції протесту проти підписання "формули Штайнмаєра".
Детальніше про те, що тепер чекає на Україну – читайте в статті OBOZREVATEL.
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