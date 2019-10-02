"Хто гарантує безпеку?" Магера розгромив ідею виборів на Донбасі

На сьогодні неможливо провести вільні та законні вибори на окупованих територіях Донбасу.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера (він входив до складу ЦВК, який був достроково розпущений 18 вересня з ініціативи президента Володимира Зеленського).

"Елементарно виникає запитання: як забезпечити принцип вільних виборів в умовах, коли туди не будуть допущені ані українські політичні партії, ані українські ЗМІ?" – зазначив Магера.

"І не буде забезпечена безпека самих жителів, коли там ходять зі зброєю незрозумілі люди", – додав він.

Магера також підняв питання про голосування переселенців із Донбасу.

"Як забезпечать право голосу внутрішньо переміщеним особам, які були змушені залишити територію окупованого Донбасу і зараз перебувають в інших областях України? Якщо вони захочуть повернутися – хто їм надасть таку можливість? І хто гарантує безпеку?" – поцікавився представник колишнього складу Центрвиборчкому.

Він наголосив, що ці питання наразі вирішити "нереально".

"Простіше кажучи, т.зв. "формула Штайнмаєра" зводиться до того, що спочатку вибори – потім безпека і виведення військ. Замість того, щоб усе було навпаки – спочатку безпека, виведення військ, контроль над українсько-російським кордоном. І тільки потім – за певних умов – можливе проведення виборів", – пояснив Магера.

Зеленський пообіцяв, що "жодних виборів під дулами кулеметів не буде" karachun.com.ua

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