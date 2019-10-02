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2 жовтня • оновлено в 19:47
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"Хто гарантує безпеку?" Магера розгромив ідею виборів на Донбасі

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На сьогодні неможливо провести вільні та законні вибори на окупованих територіях Донбасу.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера (він входив до складу ЦВК, який був достроково розпущений 18 вересня з ініціативи президента Володимира Зеленського).

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"Елементарно виникає запитання: як забезпечити принцип вільних виборів в умовах, коли туди не будуть допущені ані українські політичні партії, ані українські ЗМІ?" – зазначив Магера.

не буде забезпечена безпека самих жителів, коли там ходять зі зброєю незрозумілі люди", – додав він.

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Магера також підняв питання про голосування переселенців із Донбасу.

"Як забезпечать право голосу внутрішньо переміщеним особам, які були змушені залишити територію окупованого Донбасу і зараз перебувають в інших областях України? Якщо вони захочуть повернутися – хто їм надасть таку можливість? І хто гарантує безпеку?" – поцікавився представник колишнього складу Центрвиборчкому.

Він наголосив, що ці питання наразі вирішити "нереально".

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"Простіше кажучи, т.зв. "формула Штайнмаєра" зводиться до того, що спочатку вибори – потім безпека і виведення військ. Замість того, щоб усе було навпаки – спочатку безпека, виведення військ, контроль над українсько-російським кордоном. І тільки потім – за певних умов – можливе проведення виборів", – пояснив Магера.

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karachun.com.ua

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Теми
Вибори на Донбасі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особа
Андрій Магера
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Донбас
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так это только руцкие скачут и думают сделали как они хотели а сделали только для того что бы отстали и все и больше никто ничего из этой формулы делать не будет)))пока не будет так как нам нужно а именно РФ выводит полностью своих террористов мы берём полностью границу и соответственно лнр и днр под контроль и тогда выборы)))и все никаких статусов живут как жили раньше строяться по тихонько и работают спокойно
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Зеленский, верни Магеру в ЦИК!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Отведите войска, внесите изменения в конституцию,
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Григорьев Григорий, нам ничего не нужно и если не будет так как мы хотим а именно Путин выводит террористов мы берём под контроль границу и они делают выборы но никаких статусов а если нет то ради бога воюем дальше
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Григорьев Григорий, та с чего это мы будем менять конституцию?ха ха ха та щас))))))))
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