Хто фінансує партію Медведчука: спливли скандальні факти

У 3 кварталі 2019 року партію "Опозиційна платформа – За життя" фінансували в основному маловідомі підприємці з Бердянська, які пов'язані з нардепом від однойменної фракції Олександром Пономарьовим.

Про це йдеться в розслідуванні руху "ЧЕСНО", оприлюдненому 11 грудня.

Відзначається, що в порівнянні з 2 кварталом, коли серед спонсорів світилися Сергій і Юлія Льовочкіни, Богдан і Тарас Козаки і близько 10 підприємців з Бердянська, за останні місяці частка останніх сильно зросла.

Частина донорів не має зареєстрованого бізнесу, їх імена не згадуються ні в одному держреєстрі або в інтернеті в цілому. Більшість заможних донорів – ФОПи. Деякі з них під час президентських виборів вкладали гроші в кампанію лідера фракції ОПЗЖ Юрія Бойка.

З'ясувалося, хто фінансує партію Медведчука Фокус

Так, ПП Енвер Асанов зареєстрований у Кременчуці Полтавської області. Іншої інформації про нього немає. Такі ж скромні дані про Антоніну Благодарну: є ФОПом, зареєстрована в Харкові. Ще один вкладник із цього міста Сергій Ковтун теж є підприємцем. Інша інформація відсутня.

Людина з ім'ям Олександр Заросінській зареєстрована в Києві. Більш ніякої інформації про донора знайти не вдалося. Бізнесу він не має.

Спостерігається і зв'язок із Бойком. Наприклад, підприємець Михайло Кмець із Кременчука дав ОПЗЖ 1,6 мільйона в 3-му кварталі, а ще 1,6 мільйона – Бойку на президентських виборах. Рінат Трішев із Харкова, засновник транспортної компанії "Діна", був під час президентських виборів спостерігачем від кандидата Бойка. За його кампанію він перерахував 1,6 мільйона гривень, а ще 39,7 тисячі гривень дав партії у 2-му кварталі.

Примітно, що Пономарьов – фігурант антикорупційних розслідувань. Більшість бердянських спонсорів партії також мають відношення до цих антикорупційних справ.

Чесно

У 3-му кварталі партія отримала від донорів з Бердянська 9,7 мільйона гривень, тобто 26% внесків.

Так, 1,6 мільйона дал підприємець Микита Вержиковський, помічник депутата Запорізької обласної ради 7-го скликання Олега Будянського.

Ще один донор із Бердянська Геннадій Іваньков, який дав партії 1,6 мільйона гривень, працює головним лікарем у "Санаторій "Арктика" і є ФОПом. Інший підприємець із Бердянська Олександр Томковід теж віддав ОПЗЖ 1,6 мільйона.

Ще три ФОПи з Бердянська перевели ОПЗЖ по 1,6 мільйона: Віталій Рудь (надсилав гроші також на президентську кампанію Юрія Бойка – 1,6 мільйона), В'ячеслав Макаров і Дарина Рябова.

Чесно

Сам Пономарьов, який стоїть над більшістю ФОПів, обраний до Верховної Ради 9-го скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" як безпартійний в 78-му окрузі (Запорізька область). Він є членом однойменної фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава Адміністрації президента Ігор Райнін виявився членом партії кума глави Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя".

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