У середу, 4 березня пізно ввечері Верховна Рада нарешті визначилася з новим Кабінетом міністрів. За кандидатів, запропонованих прем'єром Денисом Шмигалем, проголосувало 277 осіб.

В уряді свої портфелі зберегли і "старі" міністри – Арсен Аваков, Михайло Федоров, Владислав Криклій, Денис Малюська. Також обмінялися портфелями Дмитро Кулеба, який став главою МЗС, і Вадим Пристайко, який зайняв пост віцепрем'єра з питань Євроатлантичної та Європейської інтеграції. Вони вже досить відомі українцям.

А ось серед новачків – відомий дитячий лікар, досвідчений юрист, спортсмен і навіть географ.

OBOZREVATEL зібрав повний список уряду і розібрався з біографіями нових міністрів.

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр

Вадим Пристайко – віцепрем'єр із питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції

Олексій Резніков – віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Михайло Федоров – віцепрем'єр міністр, міністр цифрової трансформації

Арсен Аваков – глава МВС

Сергій Бессараб – міністр із питань ветеранів

Вадим Гутцайт – міністр молоді та спорту

Ілля Ємець – глава МОЗ

Владислав Криклій – глава Мінінфраструктури

Марина Лазебна – міністерка соцполітики

Денис Малюська – міністр юстиції

Олег Немчінов – міністр Кабміну

Ігор Уманський – глава Мінфіну

Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій

Дмитро Кулеба – глава МЗС

Володимир Таран – міністр оборони

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Шмигаль народився в 1975 році у Львові. У 2000-х роках займався бізнесом, обіймаючи різні посади, від менеджера до генерального директора.

У 2009 році він став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості і торгівлі Львівської обласної державної адміністрації.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

У 2018 році Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС.

Згідно з декларацією, у Шмигаля є чотири земельні ділянки у Львівській області, будинок у Львові, вартістю понад 1 млн грн, а також нежитлові приміщення в Кам'янці-Бузькій вартістю майже 5 млн грн.

Нові обличчя в уряді

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець

Ілля Ємець

Кардіохірург і заслужений лікар України Ілля Ємець народився в Росії в багатодітній українській родині. Освіту здобував в Україні, в Київському медичному інституті.

Має ліцензію на ведення медичної практики в Австралії, Канаді та Франції, де з 1993 по 1998 р. працював дитячим кардіохірургом у головних центрах кардіохірургії.

Із 1997 року стає керівником центру дитячої кардіохірургії Інституту серцево-судинної хірургії АМН України, а в 2003 році очолив Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Ємець став першим в Україні, хто почав успішно оперувати немовлят зі складними вадами серця, впроваджувати в практику пластичні операції на клапанах серця без використання штучних протезів.

У грудні 2010 року призначений міністром охорони здоров'я України за президентства Віктора Януковича, відправлений у відставку в травні 2011 року через відсутність реформ у медичній сфері. Унаслідок п'ятимісячного строку на посади зміг уникнути люстрації.

У ЗМІ говорять, що Ємець є креатурою нинішнього глави профільного комітету Верховної Ради Михайла Радуцького, який раніше пролобіював на цю посаду Скалецьку.

Глава міністерства з питань окупованих територій Олексій Резніков

Олексій Резніков

Заслужений юрист України і представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи народився у Львові. Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

Є засновником і партнером низки адвокатських фірм, клієнтами яких у різні часи були Олександр Роднянський, Савік Шустер, корпорація "Інтерпайп" і ФК "Металіст". Крім того, був одним із адвокатів Віктора Ющенка під час виборчої кампанії в президенти в 2004 році.

З 2008 р прийшов у політику, ставши депутатом Київської міської ради 6 скликання від Блоку Миколи Катеринчука. З 2014 року обраний заступником міського голови – секретарем Київської міської ради.

У 2015 став радником мера Києва Віталія Кличка, у тому ж році отримав від Арсена Авакова нагородний пістолет Taurus.

У вересні 2019 року Рєзнікова призначили на позицію представника України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо Донбасу. У ЗМІ пишуть, що призначення пройшло не без допомоги тодішнього радника, а нині глави ОП Андрія Єрмака.

З цікавих фактів біографії Рєзнікова – він став першим роботодавцем колишнього глави ОП Андрія Богдана. У 2001 році батько Андрія попросив взяти сина в його компанію "Правіс", яка була створена спільно з Сергієм Власенком (майбутнім депутатом "Батьківщини") та Ігорем Пукшиним (майбутнім заступником Секретаріату президента Віктора Ющенка).

Про Рєзнікова кажуть, що він геній юриспруденції і може переплюнути Андрія Портнова в проштовхуванні різних юридичних процедур.

Міністр спорту Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт

Киянин Вадим Гутцайт закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю "фізична культура". Він є президентом федерації фехтування України, олімпійський чемпіон із фехтування на шаблях.

З 2002 по 2010 р тренував збірну України з фехтування, яка під його керівництвом завоювала золото на Олімпіаді в Пекіні в 2008 році.

З 2012 по 2017 р Вадим Гутцайт керував держпідприємством "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа". З 2018 року став директором департаменту молоді та спорту КМДА.

Влітку Гутцайт був кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" під номером 81. Але з власних джерел OBOZREVATEL стало відомо, що він не пройшов Службу безпеки партії, і в підсумку вибув зі списку.

Міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов

Олексій Чернишов

Харків'янин народився в 1977 році, освіту здобував у Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія" за спеціальністю "економіка підприємства". А пізніше – в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство".

На початку 2000-х років Олексій Чернишов почав співпрацювати з концерном АВЕК, засновником якого є дуже впливовий бізнесмен і політик із Харкова Олександр Фельдман. Через кілька років він стає віцепрезидентом, а потім і президентом концерну. З 2008 до 2013 років був головою наглядової ради концерну АВЕК.

У 2014 році Чернишов заснував Kyiv Vision Foundation – організацію, що займається залученням інвестицій у країну, підтримкою культурних проєктів, які популяризують Україну в Європі і розкривають потенціал сучасного українського мистецтва.

У жовтні 2019 року Чернишова призначають головою Київської обласної державної адміністрації.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

Олег Немчінов

Олег Немчінов народився 1 травня 1977 року у Львові, закінчив Львівський університет ім. І. Франка за спеціальністю "Географія" й отримав кваліфікацію географа-викладача.

У 2011 році закінчив приватний вуз "Львівський університет бізнесу та права" за спеціальністю "правознавство". У 2015 році отримав науковий ступінь кандидата наук із державного управління.

Із 2000 року по 2004 рік був викладачем Львівського професійно-технічного училища, а з 2009 по 2010 рік – начальником головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Львівської ОДА.

З 2014 по 2017 рік Немчинов служив у Державній прикордонній службі.

Із 2016 був учасником антитерористичної операції на території Донецької області.

Із квітня 2017 року і дотепер був державним секретарем Міністерства молоді та спорту України.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна

Марина Лазебна

Кандидатка економічних наук Марина Лазебна закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

З 2000 р працювала провідним спеціалістом управління соціальних прогнозів та економічної експертизи соціальних реформ, заступником начальника відділу пенсійної реформи та з питань європейської інтеграції України при Міністерстві економіки.

З 2003 р була головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин, головним спеціалістом Управління соціальної політики та праці в Секретаріаті Кабінету міністрів України.

З 2011 по 2013 р була помічником міністра, директором Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України, яке тоді очолював Сергій Тігіпко, після залишилася і при Наталії Королевській.

З травня 2013 р Лазебна очолила Державну службу зайнятості, яка була ліквідована в 2014 році.

За даними ЗМІ в 2015 р Лазебну хотіли зробити міністеркою соцполітики тіньового уряду "Опозиційного блоку" за креатурою Ріната Ахметова.

У червні 2019 р очолила Державну соціальну службу ще за прем'єрства Володимира Гройсмана, але була звільнена новим урядом уже в жовтні.

Міністр фінансів Ігор Уманський

Ігор Уманський

Майбутній кандидат економічних наук народився в 1975 р у Прип'яті Київської області. Після закінчення Київського національного економічного університету в 1997 р Уманський став головним спеціалістом відділу інфраструктури інвестиційної діяльності та міжнародного інвестиційного співробітництва Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції.

З 1998 року – експерт служби віцепрем'єр-міністра України з питань економіки. З 2000 року працював на різних посадах при Міністерстві економіки і Нацбанку. У 2005-2006 р – очолював правління ВАТ "Укртранснафта".

З 2008 по 2010 р був першим заступником міністра фінансів України Віктора Пинзеника, після його відставки в 2009 році – в.о міністра фінансів в уряді Юлії Тимошенко.

У 2014 став заступником міністра фінансів, на той момент Наталії Яресько, але не погодившись із політикою начальниці, пішов із поста вже через рік.

Із 2016 по 2019 рік був позаштатним радником п'ятого президента України Петра Порошенка.

За даними ЗМІ, Уманський є людиною екснардепа Ігоря Коненка. Одного разу він навіть намагався нав'язати його в заступники іншому міністру фінансів в уряді Гройсмана Олександру Данилюку.

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб

Сергій Бессараб

Бессараб народився в 1955 році в Старих Кодаках (Дніпропетровська область). Очолював територіальне управління "Північ", був першим заступником командувача сухопутних військ. У 2014 році був звільнений у рамках люстрації. Однак пізніше в закон внесли зміни, Бессараб повернувся на службу.

З 2015 року – заступник начальника Генштабу Збройних Сил.

Також новим міністром оборони став Володимир Таран

За нього проголосували 275 осіб

Володимир Таран

Таран народився в 1955 році в Німеччині у родині радянського військового. У 1977 році закінчив Київське вище зенітно-ракетне інженерне училище за спеціальністю "військовий інженер-радіотехнік". А в 1987 році закінчив Військову академію ППО Сухопутних військ у Києві за спеціальністю "Управління бойовими діями". Між навчанням встиг відслужити в армії.

Все життя Таран присвятив службі в Міноборони, був заступником начальника Головного управління розвідки до 2011 року. Потім став представником Міноборони при представництві України при ООН.

На президентських виборах весною 2019 року очолював передвиборний штаб кандидата в президенти й ексголовного розвідника країни Ігоря Смешка.

Був Таран і в АТО, де з квітня по серпень 2015 був головою Спільного центру контролю і координації на Донбасі. У ЗМІ говорять, що на цю посаду він потрапив через тісні зв'язки і контакти з росіянами.

У липні 2015 р. ЗМІ вибухнули новиною про те, що з посади голови СЦКК Таран був звільнений через підозру в зраді. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила пресслужба Ради нацбезпеки й оборони України.

"Генерал Таран звільнений із посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошено підозру за ст. 111 КК України (Державна зрада)", – написала пресслужба відомства.

Однак пізніше в РНБО заявили, що їх акаунт був зламаний, і повідомлення фейкове, хоча багато хто дотепер вважає, що Тарану просто вдалося домовитися.

Після СЦКК став членом робочої підгрупи з питань безпеки в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську. Через три місяці, в листопаді 2015 року, був звільнений.

Зараз кажуть, що Тарана просуває в крісло міністра оборони новий глава ОП Андрій Єрмак, який також відомий тісними контактами з представниками Кремля. Ймовірно, що після його призначення продовжиться миролюбна риторика щодо РФ.

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