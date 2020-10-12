Хрущов і його черевик в ООН: що сталося 12 жовтня 1960 року в Нью-Йорку

Анна Паскевич Політика 08:08, 12.10.2020 Оновлено: 08:59, 12.10.2020

Рівно 60 років тому, 12 жовтня 1960 року, перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов був присутній на засіданні 15-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, яка запам'яталася його емоційним виступом.

Наступного дня в газеті The New York Times вийшла стаття під заголовком "Хрущов стукає своїм черевиком по столу". Що сталося насправді і чим був так обурений керівник СРСР, розповідає OBOZREVATEL.

Так, газета опублікувала фото, яке закарбувало главу радянського МЗС Андрія Громико і Хрущова, на столі перед яким стояв його напівчеревик.

Цього дня делегація СРСР, очолювана Хрущовим, внесла на розгляд проект резолюції про надання незалежності колоніальним країнам і народам. У своєму виступі радянський лідер емоційно, в дусі комуністичної ідеології того часу, викривав і таврував колоніалізм і колонізаторів.

Після Хрущова з трибуни Генасамблеї ООН виступав представник Філіппін – країни, яка на собі відчула всі тяготи колоніалізму і після довгих років боротьби домоглася незалежності. Він зауважив, що згаданий документ повинен стосуватися і країн, що перебувають під контролем СРСР, фактично позбавлених незалежності.

The New York Times опублікувала фото, яке закарбувало главу радянського МЗС Андрія Громико і Хрущова, на столі перед яким стояв його полуботінок
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Слухаючи синхронний переклад, Хрущов вибухнув. Він підняв руку на знак прохання надати йому слово, але на нього ніхто не звернув уваги. Тоді Хрущов і представники делегації СРСР стали стукати по столу кулаками.

"Хрущов любив знімати годинника з руки і вертіти його. В ООН він став стукати кулаками по столу на знак протесту проти виступу філіппінця. У руці було затиснуто годинник, який просто-напросто зупинився. І тоді Хрущов в серцях зняв з ноги черевик, точніше, відкриту плетену сандалію і почав стукати каблуком по столу", – згадував радянський МЗСівський перекладач Віктор Суходрев, який багаторазово супроводжував Хрущова в поїздках.

Коли слово, нарешті, було надано, керівник СРСР назвав представника Філіппін "холуєм американського імперіалізму".

Слухаючи синхронний переклад виступу представника Філіппін, Хрущов вибухнув
blogs.un.org

Я протестую проти нерівноправного ставлення до представників держав, що тут засідають. Чому цей холуй американського імперіалізму виступає? Він зачіпає питання, він не процедурне питання зачіпає! І голова, який симпатизує цьому колоніальному пануванню, він не зупиняє його! Хіба це справедливо? Панове! Пане голово! Ми живемо на землі не милістю божою і не вашою милістю, а силою і розумом нашого великого народу Радянського Союзу і всіх народів, які борються за свою незалежність. Не заглушити вам голос народу, голос правди, який звучить і звучатиме. Кінець, могила колоніального рабства! Геть його і поховати його, чим глибше, тим краще!" – такими були слова Хрущова.

При цьому під час виступу з трибуни він не стукав черевиком, як писали деякі ЗМІ. А за спогадами сина Хрущова Сергія, який був присутній на тому засіданні ООН, черевик з Хрущова знявся в натовпі, а потім йому його принесла охорона. Постукуючи по столу на знак незгоди з виступом представника Філіппін, він став допомагати собі цим черевиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо фільми, які розвінчують розквіт СРСР за Брежнєва.

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