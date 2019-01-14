Хрущівка, монастир, бункер: нові концепції житла у ФРН (відео)

Через брак нерухомості у великих німецьких містах та модний нині попит на оригінальність нікому непотрібні споруди стають модним житлом у Німеччині.Брак нерухомості у великих німецьких містах плюс попит на оригінальні будинки, які нині в тренді, призводять до того, що з нікому непотрібних будов у Німеччині постають дуже навіть затребувані житлові комплекси. Ось кілька прикладів.

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