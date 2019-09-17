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17 вересня • оновлено в 16:11
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Подали знак: Богдан розсекретив скандальний фрагмент серіалу "Слуга народу"

1.8т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента України Андрій Богдан опублікував у мережі старий трейлер серіалу "Слуга народу", який був початком виборчої кампанії Володимира Зеленського.

Про це Богдан повідомив у Facebook у вівторок, 17 вересня, вказавши на унікальність виборчої кампанії нинішнього глави держави.

"Рік тому стартувала "розкрутка" до виборчої кампанії. Унікальна і неповторна", – зазначив він.

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На відео персонаж Зеленського Василь Голобородько виступив із промовою на похоронах свого попередника в серіалі "Слуга народу".

У трейлері "президент" перераховував всі "досягнення" серіального глави держави, зокрема підвищення цін на газ, "кришування" грального бізнесу і будівництво житлового комплексу в охоронній зоні ЮНЕСКО.

"Яке горе, неоціненна втрата для всієї нашої політики. На виборах 2014 року він обіцяв нам сильну економіку. Як багато він ще не зміг нам пообіцяти. Він пішов, і пішов так рано!" – розповідав Зеленський в ролі Голобородька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що в пропрезидентській партії "Слуга народу" є божевільні й психічно хворі люди.

Також Богдан закликав представників ЗМІ влаштувати "чистку" серед українських журналістів.

Крім того, глава ОПУ розповів, що шепоче президенту України Володимиру Зеленському на вухо термінові поради.

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Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Серіал Слуга Народу Офіс президента
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