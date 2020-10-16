Створення вільних економічних зон (ВЕЗ) на територіях, які були під окупацією або серйозно постраждали в результаті військових дій, є успішним досвідом хорватської сторони.

Після того як Хорватія звільнила всі свої тимчасово окуповані території військовим і мирним шляхом, на них були створені вільні економічні зони для залучення внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Було зрозуміло, що у Хорватської держави не вистачало вільних коштів для швидкого їх відновлення навіть при певній міжнародній фінансовій допомозі. Тому в режим вільних економічних зон потрапили всі колишні окуповані території, а також території, які вдалося відстояти від агресора, але вони зазнали серйозних матеріальних втрат. Ця політика себе виправдала. Райони, що постраждали від війни стали розвиватися значно швидше, ніж звичайні хорватські регіони. І через п'ятнадцять років, коли вони вирівнялися в своєму розвитку з іншими частинами Хорватії, статус вільних економічних зон був скасований.

Що стосується ситуації в Україні, то надання статусу вільних економічних зон теж пропонується розглянути для введення в регіонах, які постраждали від війни, а це території Донецької та Луганської областей. У моєму розумінні, цей статус потрібно давати всім районам цих двох регіонів, хоча, реально, деякі райони Донеччини та Луганщини не постраждали від військових дій. Статус СЕЗ доцільно спочатку вводити на контрольованих територіях, при цьому позначивши, що як тільки тимчасово окуповані території повернуться в конституційно-правове поле України, там відразу ж почнеться режим дії вільних економічних зон, що дозволить швидше залучати капітали для їх відновлення. Тому надання українським територіям, що постраждали від війни, статусу вільних економічних зон, було б правильним і своєчасним рішенням. Позитивний хорватський досвід по ВЕЗ доцільно застосувати і в Україні.

Що стосується Придністровського досвіду, то це зовсім інша історія, хоча теж цікава. Там Кишинів дозволив підприємствам Придністров'я займатися торгівлею з країнами Євросоюзу при реєстрації як підприємницьких суб'єктів Молдови та умови обов'язкової оплати всіх мит в молдовський бюджет. Це рішення є розумним, бо привчає пріднесторвских підприємців до молдовського законодавства, а для поїздок до міжнародних партнерів змушує користуватися виключно молдовськими документами. При цьому, придністровці самі просять кишинівську владу видавати державні документи Молдови, розуміючи, що з придністровськими їх нікуди в Європі не пустять. З огляду на те, що Придністровський конфлікт став замороженим через обструкціоністську політику РФ, то це непогана форма втягування Придністров'я в економічне поле Молдови, так як політично це зробити поки важко через фізичну присутність російської армії на території регіону. Але Кишинів за підтримки ЄС грає "в довгу".