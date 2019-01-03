Хорватія погрожує Ізраїлю вийти з угоди про купівлю винищувачів F-16

Загреб прагне придбати в Ізраїлю 12 винищувачів типу F-16. Угоду блокує Вашингтон, який свого часу продав ці військові літаки Ізраїлю.Хорватія вимагає від Ізраїлю чіткої позиції щодо продажу 12 вживаних винищувачів типу F-16. Загреб очікує до 11 січня офіційної відповіді, чи зможе Ізраїль поставити військові літаки відповідно до укладеної угоди. Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Хорватії, оприлюдненому в четвер, 3 січня.

Вартість винищувачів - близько 500 мільйонів доларів США, зазначає інформагенція dpa. Проблема полягає в тому, що близько 30 років тому Ізраїль придбав ці літаки у США, а згодом встановив на них ультрасучасні електронні системи та радари. Згідно з угодою, в разі перепродажу літаків необхідне схвалення Вашингтона. США дали зрозуміти, що погодять перепродаж літаків лише після демонтажу встановленого Ізраїлем обладнання. Загреб натомість наполягає на купівлі літаків саме з цим обладнанням.

Ця угода може стати найбільшим придбанням озброєння Хорватією після розпаду Югославії. Утім, якщо Ізраїль не зможе отримати дозвіл США, Хорватія залишає за собою право скасувати домовленості. Хорватія є членом НАТО з 2009 року.