У меня есть хорошая новость и очень хорошая. Начну с хорошей.
Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине макроэкономической помощь в размере 1,2 млрд евро на преодоление кризиса из-за эпидемии коронавируса. Он будет выделен двумя траншами: первые 600 млн евро будут предоставлены без каких-либо условий, а еще 600 млн. евро - в обмен на проведение реформ.
Так вот условие о выделении вторых 600 миллионов евро - это очень хорошая новость. Это значит, что и Зеленского и его "прислугу" будут принуждать к проведению реформ. Правда уровень реформ от Ермака мы уже представляем. Это либо уступки Кремлю, либо продажа должностей через его брата. А ЕС хочет от Украины других реформ. В частности, это могут быть реформы в сфере публичного управления финансами, борьбы с коррупцией, налогообложения, труда и социального обеспечения, условий ведения бизнеса, таможни и тому подобное.
В общем все то, чем Зеленский не хочет заниматься или наоборот - откатывает уже ранее проведенные реформы. А реформы - это то чего не хотят олигархи. Те самые олигархи, которые так мило предоставили свои каналы для показа рекламного фильма о его годе правления. А почему они предоставили свои каналы можно легко догадаться. И это не нравится нашим европейским партнерам. Так что это очень хорошо, что нашего президента будут принуждать к проведению реформ, которые он сам не хочет проводить. А время на это у него будет. Потому что выделение денег не будет стремительным.
Ведь в процедурном плане выделение этой "чрезвычайной" макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, решение Еврокомиссии - это только первый этап. Поскольку далее его должен одобрить Европейский парламент, а затем утвердить Совет ЕС. Так что время на проведение реформ есть.
Кстати, посол Украины при ЕС Николай Точицкий отметил, что макрофинансовую помощь ЕС выплачивает только тем государствам-партнерам, которые успешно сотрудничают с Международным валютным фондом. Так что у Зеленского появился еще один мотиватор для проведение реформ. А что делать? Хочешь денежку? Меняй страну, а не договаривайся с олигархами. Заодно может Зеленский вспомнит и о том, что обещал проводить деолигархизацию. А пока у него совершенно другое получается и олигархи уверенно расставляют своих людей на должности, а благодаря этому продолжают зарабатывать на схемах. Так что новости от Еврокомиссии меня порадовали.
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