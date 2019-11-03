"Хороша людина!" Трамп розповів про можливу зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
Таким чином американський лідер відповів на питання журналістів 3 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я би хотів, щоб він приїхав до Білого дому, якщо у нього буде бажання, а, я думаю, він захоче. Думаю, він приїхав би дуже швидко. Він – хороша людина", – сказав президент США.
Трамп хоче запросити Зеленського
За словами Трампа, Зеленський був обраний в "умовах неймовірної корупції" в Україні, яка дуже турбує американського лідера.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привів до початку процедури імпічменту в американців.
Імпічмент Трампа підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Гіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".
Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.
Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
23 жовтня конгресмени від Республіканської партії зірвали виступ представниці Пентагону, яка прийшла свідчити у справі про імпічмент. Розгорілася суперечка, яка переросла в зіткнення, довелося викликати поліцію.
Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у межах процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.
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