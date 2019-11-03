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3 листопада • оновлено в 10:39
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"Хороша людина!" Трамп розповів про можливу зустріч із Зеленським

1.7т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Таким чином американський лідер відповів на питання журналістів 3 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я би хотів, щоб він приїхав до Білого дому, якщо у нього буде бажання, а, я думаю, він захоче. Думаю, він приїхав би дуже швидко. Він – хороша людина", – сказав президент США.

Трамп хоче запросити Зеленського

Трамп хоче запросити Зеленського

За словами Трампа, Зеленський був обраний в "умовах неймовірної корупції" в Україні, яка дуже турбує американського лідера.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привів до початку процедури імпічменту в американців.

  • Імпічмент Трампа підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Гіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

  • Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.

  • Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • 23 жовтня конгресмени від Республіканської партії зірвали виступ представниці Пентагону, яка прийшла свідчити у справі про імпічмент. Розгорілася суперечка, яка переросла в зіткнення, довелося викликати поліцію.

  • Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у межах процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США Вашингтон
Тег
політика
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Это очень смешно. Трамп заигрывает с Зеленским.
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Широков Денис
Широков Денис
"Думаю, он приехал бы очень быстро." Плять,до слез..
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Питон Каа
Питон Каа
Еще бы Зеленский не захотел приехать в Белый дом. И он приедет очень быстро. Он послушный холоп.
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