"Хороша людина!" Трамп розповів про можливу зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Таким чином американський лідер відповів на питання журналістів 3 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я би хотів, щоб він приїхав до Білого дому, якщо у нього буде бажання, а, я думаю, він захоче. Думаю, він приїхав би дуже швидко. Він – хороша людина", – сказав президент США.

Трамп хоче запросити Зеленського

За словами Трампа, Зеленський був обраний в "умовах неймовірної корупції" в Україні, яка дуже турбує американського лідера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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