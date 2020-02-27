В Україні повелися на фейк про відставку Хомчака: OBOZREVATEL дізнався правду

У мережі пошиили фейк про те, що начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак нібито подав на ім'я президента Володимира Зеленського рапорт про відставку за власним бажанням.

"Документ на розгляді в Зеленського – рішення не ухвалено", – написав у Facebook генерал-майор Служби безпеки України, колишній заступник глави СБУ Віктор Ягун.

У коментарях він запевнив, що інформацію отримав від джерела в Офісі президента, однак називати його не став. Вже через 2 години після публікації вона була видалена.

У мережі повідомили про відставку Хомчака 24 канал

У той же час прессекретар Хомчака Богдан Сеник спростував інформацію. "Це фейк-ньюс, інформація, яка поширюється російськими "зливними бачками". Вона не відповідає дійсності і є маніпулятивною. Ми як правило, не коментуємо російські вкидання. Але коли вже такі поважні видання звертаються... Просимо, не поширюйте", – сказав він в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL.

Спростував дані і офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан, який працює в Генеральному штабі ЗСУ. Його здивувало, що навіть після його слів про те, що це фейк, шанована людина – Ягун – поширив неправдиву інформацію.

Примітно, що інформація про рапорт Хомчака на звільнення поширювалася в соцмережах вже кілька днів. У ЗСУ також заявляли, що це фейк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про швидку відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. З імовірністю 99% новим прем'єр-міністром стане Сергій Тігіпко. Ця інформація "підірвала" всі українські ЗМІ вранці, 26 лютого.

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