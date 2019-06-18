"Хомчак пустить кров": запропоновано вирішення проблеми втечі з ЗСУ

Проблема масових звільнень в лавах Збройних Сил України може бути вирішена повною зміною правової основи ЗСУ.

Зокрема, капеланам і військовим психологам слід надати право відсторонення командира від виконання службових обов'язків на підставі скарги солдата. Таку думку OBOZREVATEL висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Взагалі проблема системна. Треба повністю міняти Статут, переписувати закон про Збройні Сили", - заявив він.

У цьому контексті експерт зауважив: "Сьогодні ми живемо за старим радянським Статутом. Так, його переклали українською, але в цьому Статуті немає важелів і противаг для стримування самоуправства або неповаги командира до підлеглих. У цьому Статуті закладений головний принцип: "командир завжди правий". Все. Хоч застрелься. Тому за цим Статутом солдат ніколи не піде до свого командира скаржитися, тому що виходить, що він скаржиться командиру на командира".

На думку Жданова, в цьому питанні Україні не слід "винаходити велосипед", а звернутися до досвіду армій країн-членів НАТО. "Ми 5 років говоримо про інститут психологів, про інститут військових капеланів. У арміях західних країн капелан або психолог має право відсторонити командира від виконання службових обов'язків, якщо на нього поскаржився солдат. І настояти на тому, щоб командира притягли до відповідальності. Треба захистити солдата в армії соціально", - підкреслив він.

Бійці ЗСУ, ілюстрація MILITARY NAVIGATOR

"У такому випадку люди, виховані в радянському дусі, підуть самі, тому що вони не можуть по-іншому мислити, по-іншому керувати", - переконаний експерт.

У цьому контексті він нагадав про те, що "у нас є цілий прошарок офіцерів – майори, підполковники, полковники – яка виросла після 2014 року. Це офіцери, які мають власну думку, це офіцери, які готові на кардинальні зміни. У нас близько 2000 офіцерів пройшли навчання в країнах-членах НАТО. А тепер подивіться, скільки з них призначено на керівні посади".

Жданов припускає, що чинний Статут міняти не будуть. З метою демонстрації вирішення проблеми голова Генштабу Руслан Хомчак може вдатися до звільнень з числа командирів середньої ланки. "Щоб зберегти свій статус і свою посаду, йому доведеться пустити кров. Когось покарати. Потрібен крайній", - припустив експерт.

У той же час він підкреслив: "Хомчак не розуміє, що в умовах існуючої правової бази командир не може змінити ставлення до солдата. Якщо командир починає ставитися до солдата по-батьківськи, то він сам стає проблемою для системи. Він випадає з системи управління ЗСУ".

Як писав OBOZREVATEL, в нещодавньому інтерв'ю глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак назвав відносини в військових колективах однією з проблем ВСУ. "Коли у солдата є проблема, він бачить її або порушення, але йде не до свого командира, щоб повідомити про це, а дзвонить волонтерам або ще комусь... Тому що, щоб її вирішити, треба "зайти наверх", щоб "зверху" її вирішили... Я так розумію, що в колективі при цьому – нездорові відносини", - заявив він.

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