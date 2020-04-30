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30 квітня • оновлено в 15:16
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Холодов заявив про повернення в Україну після скандалу довкола втечі на Кіпр

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Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов заявив, що збирається повернутися в Україну з Кіпру, де, як раніше зізнався, перебував на самоізоляції через коронавірус.

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Про це він, перебуваючи вже в аеропорту на острові, розповів в онлайн-коментарі для телеканалу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В стані здорової людини. 20 березня, коли був єдиний рейс за ці півтора місяці, я сидів із високою температурою. З усіма симптомами коронавірусу переніс цю важку хворобу, і тепер повертаюся", – зазначив нардеп.

Холодов заявив про повернення в Україну після скандалу довкола втечі на Кіпр

За його словами, він не розповідав про те, що заразився COVID-19, оскільки не хотів засмучувати колег і "підливати масла у вогонь".

"Ну і не звик по життю скаржитися. Перебуваючи не в Україні, не хотів виносити цю інформацію публічно", – зізнався Холодов.

Нардеп підкреслив, що його літак має от-от вилетіти із Кіпру до України – принаймні про те, що рейс може не відбутися через закриття кордонів, в аеропорту не говорять. Квиток на нього він придбав за 6000 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше журналісти дізналися, що Холодов перед закриттям авіасполучення між країнами в зв'язку з пандемією коронавірусу полетів на Кіпр і поки не повертався в Україну.

  • Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов заявив, що залишився на самоізоляції на острові Кіпр через симптоми коронавірусу.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Холодов
Місце
Кіпр
Тег
Партія Слуга народу
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