Холодов заявив про повернення в Україну після скандалу довкола втечі на Кіпр

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов заявив, що збирається повернутися в Україну з Кіпру, де, як раніше зізнався, перебував на самоізоляції через коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це він, перебуваючи вже в аеропорту на острові, розповів в онлайн-коментарі для телеканалу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В стані здорової людини. 20 березня, коли був єдиний рейс за ці півтора місяці, я сидів із високою температурою. З усіма симптомами коронавірусу переніс цю важку хворобу, і тепер повертаюся", – зазначив нардеп.

За його словами, він не розповідав про те, що заразився COVID-19, оскільки не хотів засмучувати колег і "підливати масла у вогонь".

"Ну і не звик по життю скаржитися. Перебуваючи не в Україні, не хотів виносити цю інформацію публічно", – зізнався Холодов.

Нардеп підкреслив, що його літак має от-от вилетіти із Кіпру до України – принаймні про те, що рейс може не відбутися через закриття кордонів, в аеропорту не говорять. Квиток на нього він придбав за 6000 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше журналісти дізналися, що Холодов перед закриттям авіасполучення між країнами в зв'язку з пандемією коронавірусу полетів на Кіпр і поки не повертався в Україну.

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов заявив, що залишився на самоізоляції на острові Кіпр через симптоми коронавірусу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!