Холодницький вперше прокоментував інформацію про свою відставку

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що з приводу його відставки була організована "збалансована медійна акція".

Як заявив журналістам в Брюсселі, він стежив за всіма подіями, читаючи інтернет, передає УНІАН.

"На початку я побачив, що я йду у відставку, потім - у відпустку, потім йду в відпустку до Великодня, потім - до кінця травня. Без мене мене одружили. Я зараз перебуваю з візитом в Брюсселі. САП і НАБУ працюють разом. Я розумію, що невигідний прокурор може бути невигідним всім. Але якщо це так, значить, я щось правильно роблю. Якщо хтось хоче змусити мене до будь-яких дій, відставок або іншого, не дочекаються", - підкреслив Холодницький.

Новини Названо причини і дату можливої відставки Холодницького

Глава САП також підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий пристрій, але не знає, кому він належить.

"Так, я знайшов апарат, схожий на такий, який трактується як прослуховуючий", - сказав прокурор.

На питання, чи відомо йому, кому належить цей пристрій, Холодницький відповів: "Не знаю. Я чекаю офіційної відповіді від правоохоронних органів. Найближчим часом я її отримаю".

Як повідомляв "Обозреватель", 20 березня ЗМІ повідомили про швидку відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервової роботи".

Також напередодні стало відомо, що в його кабінеті була виявлена ​​прослушка НАБУ. "Жучки" були закладені в акваріум.