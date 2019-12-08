Холодницький розсекретив переписку з Джокером: відеофакт

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що переписувався з пранкери Джокером і той пообіцяв йому надати компромат, який вдалося зібрати.
Подробиці спілкування він розкрив в ефірі телеканалу ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Він представився Джокером. Теж написав із фотографії генпрокурора, сказав, що у нього є купа інформації. На моє прохання видати її нормально, в офіційному порядку, він сказав, що ще не час, але він це обов'язково зробить", – поділився Холодницький.
Холодницький розсекретив переписку з Джокером
Також глава САП розповів, що Джокер від його імені намагався "розкрутити" народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Корявченкова. Але в останнього виявився номер Холодницького, що і завадило пранку.
Крім того, Джокер-"Холодницький" писав російською мовою, тоді як глава САП використовує в спілкуванні українську.
На думку Холодницького, за маскою Джокера може ховатися не одна людина, а відразу декілька.
Примітно, що пранкер тут же відреагував на зізнання глави САП. "Я не розумію, чому людям так подобається публічно ділитися подробицями свого приватного життя. Вони забувають, що справжня влада в їх непомітності", – написав Джокер у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, нещодавно Джокер влаштував справжній переполох, вийшовши на зв'язок у прямому ефірі розважального шоу "Протистояння" на телеканалі кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука NewsOne.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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