Холодницький звільнився з САП

Карина Бондаренко Політика 11:40, 21.08.2020 Оновлено: 12:51, 21.08.2020

Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

Про це в п'ятницю, 21 серпня, повідомив сам Холодницький у себе в Facebook. Він розповів про п'ять років роботи в САП і подякував свій колектив.

"Сьогодні можу із впевненістю сказати про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України виконають свою місію. Я дякую своєму колективу за відданість справі, чесніть та непідкупність – ми гідно виконуємо свою роботу. У діяльності САП були також злети та падіння, розчарування…це природній процес… Однак у найтяжчі періоди ми залишалися єдиною командою, тому я дякую кожному з Вас за підтримку. 14 років я віддав прокуратурі, з яких 5 років свого життя я повністю присвятив САП, про що не шкодую жодного дня", – написав Холодницький.

Холодницький звільнився з САП
Назар Холодницький в Facebook
Керівник САП показав заяву про звільнення
Назар Холодницький в Facebook

За інформацією джерела Vesti.ua, Холодницький може бути призначений радником президента України Володимира Зеленського.

"Причиною звільнення Холодницького міг стати конфлікт з генпрокуроркою Венедіктовою. Коли Холодницький пішов на загострення конфлікту – була досягнута домовленість, що він відійде в сторону – піде у відпустку, а після нєї напише заяву на звільнення. За це йому гарантували посаду в Офісі президента в якості радника", – розповіло джерело.

Холодницький розповів про роботу в НАБУ
Назар Холодницький в Facebook
Потім він почав працювати в САП
Назар Холодницький в Facebook
Він розповів про виклики на роботі
Назар Холодницький в Facebook
І підвів підсумки
Назар Холодницький в Facebook
Холодницький про результати роботи в САП
Назар Холодницький в Facebook
Він розповів про критику і цифри
Назар Холодницький в Facebook
Холодницький поділився підсумками п'ятирічної роботи
Назар Холодницький в Facebook
Холодницький подякував своїм колегам
Назар Холодницький в Facebook
Він написав заяву про звільнення
Назар Холодницький в Facebook

Як писав OBOZREVATEL раніше, заступник Генерального прокурора України Назар Холодницький в інтерв'ю журналісту Сергію Іванову від телеканалу "Ісландія" розповів про справу Грановського і ОПЗ. Йдеться про розкрадання 93 млн грн Одеського припортового заводу.

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