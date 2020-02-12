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12 лютого • оновлено в 18:43
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Ходив на мітинги та в масовки ТБ-шоу: в мережі з'явилися раритетні відео з Гончаруком

23.8т
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У юні роки чинний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук активно брав участь у різних мітингах, а також знімався в масовці телевізійних шоу.

Про це свідчать записи на YouTube-каналі "5 каналу" і колишнього ведучого передачі "Про життя" Андрія Пальчевського (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Гончарук на мітингу ошуканих інвесторів у 2012 році

Гончарук на мітингу ошуканих інвесторів у 2012 році

Скриншот відео

Так, наприклад, на одному з роликів Гончарук виступає як учасник акції протесту ошуканих інвесторів новобудов. Запис датовано 5 червня 2012 року. Стоячи під стінами Адміністрації президента, чинний прем'єр скандував: "Поверніть наше житло!" – і скаржився на те, що президент Віктор Янукович ігнорує звернення 300 тисяч українських сімей, які стали заручниками недобросовісних забудовників.

Гончарук на мітингу ошуканих інвесторів у 2012 році

Гончарук на мітингу ошуканих інвесторів у 2012 році

Скриншот відео

На другому відео Гончарука зафільмували в студії програми "Про життя" телеканалу "Інтер", де обговорювалися любителі невиправданого екстриму в Києві. Зйомки також відбувалися у 2012 році.

На кадрах видно, що нинішній глава українського уряду просто сидів у ложі для глядачів як статист.

Гончарук у масовці шоу на "Інтері"

Гончарук у масовці шоу на "Інтері"

Скриншот відео

Журналісти видання "Страна" спробували дізнатися в Гонарука, чому до початку політичної кар'єри він так цікавився масовими акціями і зйомками на телебаченні, проте він відмовився коментувати відео за своєї участі. "До побачення!" – коротко відповів він і пішов від представників ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виглядав 13 років тому. На світлині видно, що тоді у нього було довге волосся й він надавав перевагу джинсовим костюмам із кросівками.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
тьфу,гомосятина
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Астахов Александр
Астахов Александр
Каким он бьіл, таким он и остался - студент смешной, лопух лихой... Зачем-зачем стране тьі повстречался, зачем нарушил наш покой...
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Худоба Николай
Худоба Николай
Не понятно где был и кем? А сейчас Премьер министр. Куда вы пан Зеленский смотрите? Где правда???
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Худоба Николай
Худоба Николай
кудря александр, Уже трудно ответить.
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кудря александр
кудря александр
Худоба Николай, а кто такой Зеленский. Профессор? Или капли?
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