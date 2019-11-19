"Ходімо поговоримо!" Голова Житомирщини зірвався на крик через критику. Відео

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко влаштував скандал на робочому засіданні через критику на свою адресу.

Відео інциденту опублікували на сторінці місцевого видання "Перший житомирський" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, до Бунечка звернувся чоловік, який поскаржився на те, що підлеглі чиновника залишилися без зарплати і зазначив, що не має поваги до очільника області. Ці слова зачепили Бунечка і він зірвався на крик, відповідаючи опонентові. Примітно, що говорив глава Житомирської ОДА російською мовою, незважаючи на те, що обіймає державну посаду.

Віталій Бунечко (другий зліва) Скріншот відео

"Ви знаєте, я не і не встаю з тієї причини, що я до вас теж його не маю. Ви майте повагу до людей, які зібралися, як мінімум! Чого ви дискутуєте зі мною?! Хочете зі мною поговорити, так ходімо поговоримо!" – погрозливо огризнувся він.

У коментарях під скандальним відео люди звернули увагу на неналежну поведінку чиновника, підкресливши, що його погрози нагадують жаргон кримінальників.

Віталій Бунечко LB.ua

"Слуга народу" Віталій Бунечко по фені", "Він точно "слуга народу"? А то поводиться, як поміщик або дон", "Чому російською? Бачила і чула цього представника "слуг". Враження жахливе. Нащадок НКВС", – обурюються під роликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський представив Бунечка в якості нового голови Житомирської ОДА 12 серпня.

У 2014 і 2015 роках він був заступником начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

У 2015 році Бунечка звинувачували в "кришуванні" і отриманні хабарів від низки державних підприємств, в спробі впливати на тендери "Енергоатому", а також – в сприянні спецслужбам РФ в розвідувально-підривній діяльності проти України.

Бунечко особисто знайомий з представниками "95 кварталу". Блогер Назар Приходько відзначав, що Бунечко є другом народного депутата від "Слуги народу" – Юрія Корявченкова (Юзика).

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