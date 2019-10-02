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2 жовтня • оновлено в 14:01
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"Хочуть зробити з Донбасу Придністров’я!" Порошенко розкрив плани Путіна

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Позиція Росії полягає в тому, щоб зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я, аби він став якорем для блокування євроінтеграційних і євроантлантичних прагнень України.

Про це на брифінгу повідомив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він сказав, що Україна відкинула будь-які спроби Путіна й Лаврова використати цю позицію ще у 2016 році. Тоді була створена дорожня карта, де чітко визначалася послідовність дій з імплементації Мінських угод (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Порошенко зазначив, що не можна починати політичний процес без виконання низки умов.

Порошенко розкрив плани Путіна по Донбасу

Порошенко розкрив плани Путіна по Донбасу

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"Спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки й артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі, і лише після цього – перехід до політичного процесу. Значною складовою є участь миротворців із мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті в Нормандському форматі", –зазначив політик.

Він також нагадав і про принципове ухвалення документу дорожньої карти.

"Сьогодні абсолютно принциповим є також і участь миротворців, і ухвалення комплексного узгодження документу дорожньої карти. Звертаю вашу увагу: владі нічого не запропонували, окрім факту зустрічі. І за неї ми ризикуємо заплатити капітуляцією. Друга тривожна тенденція – руйнація світової коаліції. П'ять років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти", – зазначив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Петро Порошенко
Теги
Формула Штайнмаєра Партія "Європейська солідарність"
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Ostakh Maryna
Ostakh Maryna
Ну у вас было пять лет,а вы все торговали и торговали....
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Так "республіки" і так в принципі - заважають нашій евроінтеграції, бо вони неконтрольовані як і теж Придністров'я
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ttt ta
ttt ta
Это ты, Порась, сделал из него Приднестровье
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