"Хочуть зробити з Донбасу Придністров’я!" Порошенко розкрив плани Путіна

Позиція Росії полягає в тому, щоб зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я, аби він став якорем для блокування євроінтеграційних і євроантлантичних прагнень України.

Про це на брифінгу повідомив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він сказав, що Україна відкинула будь-які спроби Путіна й Лаврова використати цю позицію ще у 2016 році. Тоді була створена дорожня карта, де чітко визначалася послідовність дій з імплементації Мінських угод (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Порошенко зазначив, що не можна починати політичний процес без виконання низки умов.

Порошенко розкрив плани Путіна по Донбасу

"Спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки й артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі, і лише після цього – перехід до політичного процесу. Значною складовою є участь миротворців із мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті в Нормандському форматі", –зазначив політик.

Він також нагадав і про принципове ухвалення документу дорожньої карти.

"Сьогодні абсолютно принциповим є також і участь миротворців, і ухвалення комплексного узгодження документу дорожньої карти. Звертаю вашу увагу: владі нічого не запропонували, окрім факту зустрічі. І за неї ми ризикуємо заплатити капітуляцією. Друга тривожна тенденція – руйнація світової коаліції. П'ять років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти", – зазначив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL:

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