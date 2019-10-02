"Хочуть зробити з Донбасу Придністров’я!" Порошенко розкрив плани Путіна

Позиція Росії полягає в тому, щоб зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я, аби він став якорем для блокування євроінтеграційних і євроантлантичних прагнень України.
Про це на брифінгу повідомив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він сказав, що Україна відкинула будь-які спроби Путіна й Лаврова використати цю позицію ще у 2016 році. Тоді була створена дорожня карта, де чітко визначалася послідовність дій з імплементації Мінських угод (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Порошенко зазначив, що не можна починати політичний процес без виконання низки умов.
Порошенко розкрив плани Путіна по Донбасу
"Спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки й артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі, і лише після цього – перехід до політичного процесу. Значною складовою є участь миротворців із мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті в Нормандському форматі", –зазначив політик.
Він також нагадав і про принципове ухвалення документу дорожньої карти.
"Сьогодні абсолютно принциповим є також і участь миротворців, і ухвалення комплексного узгодження документу дорожньої карти. Звертаю вашу увагу: владі нічого не запропонували, окрім факту зустрічі. І за неї ми ризикуємо заплатити капітуляцією. Друга тривожна тенденція – руйнація світової коаліції. П'ять років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти", – зазначив Порошенко.
Як писав OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко натомість заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження документа.
19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.
Також була озвучена позиція представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка повідомила, що українська сторона не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.
У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив із екстреною заявою стосовно ситуації на Донбасі й гучної "формули Штайнмаєра".
У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.
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