"Хочуть прискорити падіння Зеленського": Портников передбачив провал нового "нормандського формату"

Віра деяких представників українського уряду в те, що черговий "нормандський саміт" у квітні можливий, абсолютно безпідставна. Адже все, що необхідно президенту Росії Володимиру Путіну, – це повна капітуляція України, а не зустрічі та пошук компромісів із її лідером Володимиром Зеленським.

Таку думку висловив у статті для "Еспресо" український журналіст, публіцист Віталій Портников. За його словами, впевненість у високих шансах нової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" могла витікати тільки з нерозуміння причин того, чому взагалі відбувся попередній саміт у Парижі.

"Зустрічі на найвищому рівні відбуваються не тому, що цього хоче президент України, президент Франції або канцлерка Німеччини. Адже ці керівники за замовчуванням готові до переговорів про мирне врегулювання. Зустрічі на найвищому рівні відбуваються тоді, коли з цим згоден президент Росії. Путін погодився летіти в Париж тільки тому, що розраховував на значні поступки з українського боку. Простіше кажучи – він погодився на саміт, бо розраховував прийняти капітуляцію Зеленського", – пояснює свою позицію Портников.

Він підкреслює, що такий висновок був зроблений російським президентом просто тому, що українські учасники переговорів, яким будь-що треба було влаштувати зустріч Зеленського і Путіна, погоджувалися практично з будь-якими російськими пропозиціями заради реалізації цієї мети.

Зеленський і Путін

При цьому, нагадав журналіст, сам Зеленський був впевнений, що варто йому зустрітися з Путіним, як проблема війни буде вирішена. Разом з тим капітулювати перед російським президентом він також не збирався.

"У результаті "нормандський саміт" обернувся справжнісінькою катастрофою – оскаженінням Путіна і розчаруванням Зеленського. Путін упевнений, що його обдурили. Зеленський – що його не зрозуміли. Конфлікт, звісно, триває. У кращому для Зеленського варіанті Путін міг би думати, що українського президента ще "не дотиснули", що його капітуляція можлива – і тоді тривали б зусилля з організації зустрічі лідерів. Але судячи з того, що Путін демонстративно відмовив Зеленському у зустрічі в Єрусалимі, російський президент схиляється до версії про оману, а не до версії недостатнього тиску на недосвідченого українського президента", – припускає Портников.

Він переконаний, що Путін просто не розуміє мотивів Зеленського – як і Зеленський не розуміє мотивів Путіна. І саме тому лідер країни-агресорки не бачить ніякої доцільності в подальших контактах з українським колегою.

"У Кремлі тепер будуть працювати не над проведенням чергового "нормандського саміту", а над дестабілізацією України, над прискоренням падіння Зеленського – так, як після попередніх невдалих для Путіна самітів "нормандської четвірки" працювали над падінням Порошенка. Просто з огляду на недосвідченість Зеленського і його щире нерозуміння ситуації, на цей раз домогтися такого падіння й дестабілізації може вдатися набагато швидше", – завершив свій прогноз Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що зустріч лідерів "нормандського формату" в Берліні може не відбутися у квітні через заяви Києва і ступінь виконання узгодженого "Паризького пакету".

У свою чергу президент України Володимир Зеленський вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня глава Росії Володимир Путін "зрозумів його".

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