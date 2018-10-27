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''Хочуть подражнити ведмедя!'' У Росії запанікували через кораблі НАТО на Азові

11.3тЧитати матеріал російською

Кораблям НАТО не місце в Азовському морі, всі спроби порушити територіальні води Росії будуть припинені.

Таку заяву зробив депутат Держдуми РФ від анексованого Криму Михайло Шеремет, коментуючи можливість проведення навчань України і НАТО в Азовському морі, передає РИА Новости.

"Кораблям НАТО нема чого робити в Азовському морі. Ми цього не потерпимо, однозначно. Робити їм там нема чого за тисячі кілометрів від своїх берегів. Нехай охороняють свою територію. Хочуть спробувати подражнити ведмедя - нехай спробують, але перед цим почитають історію. Якщо західні партнери насміляться порушити територіальні води Російської Федерації, використовуючи для цього підневільну українську владу, це буде припинено негайно", - заявив Шеремет.

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Як повідомляв ObozTV, раніше перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков заявив, що Україні необхідно запросити кораблі НАТО для проведення спільних навчань в Азовському морі.

У свою чергу, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що РФ не пропустить кораблі НАТО через Керченську протоку для участі в спільних з Україною навчаннях.

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Теми
Російсько-український конфліктХолодна війна між Заходом і Росією
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
Азовське мореНАТО
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