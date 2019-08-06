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Хочуть обговорити Донбас: Волкер раптово призначив зустріч Суркову

1.1т Читати матеріал російською

У США запропонували провести зустріч між спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером та помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Вашингтон вже відправив запит у Кремль, пише "Інтерфакс" із посиланням на слова директора центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова. Сторони мають обговорити збройний конфлікт на Донбасі.

"Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер відправив запит на зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим", – заявив Чеснаков.

Американська сторона запропонувала провести переговори вже в кінці серпня, проте росіяни дату ще не схвалили.

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Сурков і Волкер

Сурков і Волкер

колаж

Як писав OBOZREVATEL, у липні в США також заявляли, що готові до зустрічі з Росією у нормандському форматі. Водночас Волкер додав, що Росія не йде на переговори, стверджуючи, що Україна несе за все відповідальність і повинна вести переговори з терористами "Л/ДНР".

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Особи
Курт Волкер Владислав Сурков
Місце
США
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Назначил...)))посмеяло....насколько я знаю...Сурков конкретно послал украинцев вместе с этой американской собачкой...никаких встреч пока не начнется выполнение минских подписанных доквментов украинской стороной))
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"назначил встречу Суркову" - что-то "назначить" Волкер может Зеленскому или Климкину, а Суркову только предложить.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
филипп филипыч, названия придумывает Гудкова))
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Пушкин Серёга, ты кроме заголовка читал ещё что-нибудь ? Но пёрднул громко надо признать, в этом современным русским Пушкиным не откажешь. И как гордо ...
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