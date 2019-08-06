Хочуть обговорити Донбас: Волкер раптово призначив зустріч Суркову

У США запропонували провести зустріч між спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером та помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Вашингтон вже відправив запит у Кремль, пише "Інтерфакс" із посиланням на слова директора центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова. Сторони мають обговорити збройний конфлікт на Донбасі.

"Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер відправив запит на зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим", – заявив Чеснаков.

Американська сторона запропонувала провести переговори вже в кінці серпня, проте росіяни дату ще не схвалили.

Сурков і Волкер колаж

Як писав OBOZREVATEL, у липні в США також заявляли, що готові до зустрічі з Росією у нормандському форматі. Водночас Волкер додав, що Росія не йде на переговори, стверджуючи, що Україна несе за все відповідальність і повинна вести переговори з терористами "Л/ДНР".

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