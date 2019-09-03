"Хочу кохатися!" Нардеп від Зеленського попалася на інтимному листуванні в Раді

У Верховній Раді народного депутата від партії "Слуга народу" Олену Криворучкіну застали за особистим листуванням.

Як пише "Страна", політик вела романтичну бесіду в месенджері одразу після ухвалення закону про скасування депутатської недоторканності.

Криворучкіна спілкувалася з людиною, яка у неї в телефоні записана як "Коханий". Видання наводить текст розмови:

Коханий: – Кнопочко зелена, де ти? Олено, розлюбила мене, напевно.

Криворучкіна: – Я кохаю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

Коханий: – Кнопочка кохає, я знаю. А ти не знаю.

Криворучкіна: – Знаєш, знаєш.

Коханий: – Олено, ти де?

Криворучкіна: – Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

Олена Кріворучкіна пройшла в парламент у мажоритарному окрузі в Кривому Розі.

Листування Кріворучкіної Країна

Листування Кріворучкіної Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький попався на листуванні під час засідання Верховної Ради.

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