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3 вересня • оновлено в 16:20
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/ Політика

"Хочу кохатися!" Нардеп від Зеленського попалася на інтимному листуванні в Раді

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У Верховній Раді народного депутата від партії "Слуга народу" Олену Криворучкіну застали за особистим листуванням.

Як пише "Страна", політик вела романтичну бесіду в месенджері одразу після ухвалення закону про скасування депутатської недоторканності.

Криворучкіна спілкувалася з людиною, яка у неї в телефоні записана як "Коханий". Видання наводить текст розмови:

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Коханий:Кнопочко зелена, де ти? Олено, розлюбила мене, напевно.

Криворучкіна:Я кохаю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

Коханий:Кнопочка кохає, я знаю. А ти не знаю.

Криворучкіна:Знаєш, знаєш.

Коханий:Олено, ти де?

Криворучкіна:Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

Олена Кріворучкіна пройшла в парламент у мажоритарному окрузі в Кривому Розі.

Листування Кріворучкіної

Листування Кріворучкіної

Країна

Листування Кріворучкіної

Листування Кріворучкіної

Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький попався на листуванні під час засідання Верховної Ради.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ничего себе кнопочка... Целый вареник!
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Junio Van
Junio Van
укроино...
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Блин, они о стране или о том за что голосуют хоть думают в этой Раде ? Какие-то все озабоченные и явно не проблемами людей.
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