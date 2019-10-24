"Хочу побачити, коли дракон здохне!" Сенцов жорстко висловився про Путіна

Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов вважає, що між Україною і Росією йде уповільнений військовий конфлікт, у якому глава РФ Володимир Путін — "дракон", що заслуговує тільки смерті.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новий час". У ньому кримчанин розповів про своє ув'язнення, плани на майбутнє, а також нинішню українську владу та її політику.

Зокрема, режисер зазначив, що його насторожує нинішня розділеність і агресивність українців — насамперед до думки інших людей. Він закликав співвітчизників не ворогувати між собою, поки триває війна з Росією.

Сенцов і Путін

"У нас реальний уповільнений військовий конфлікт. Проти нас ведуть гібридну війну. Нишком, сильний і жорстокий противник. Цього мало для об'єднання? Давайте хоча б домовимося, що поки Путіна не переможемо, не збудуємо нормальну країну — будемо через дрібниці переступати. Спотикаючись на дрібному, ми великого не вирішимо", — сказав Сенцов.

Він підкреслив, що не любить конфліктів і ворожнечі у спілкуванні з іншими. Але водночас у нього є один ворог на землі — і це Путін.

"Я людина не агресивна, не конфліктна, хоча багато хто мене вважає жорстким. Намагаюся уникати таких речей. Але з Путіним це не працює. Ось він — особисто мій ворог. Він забрав Крим, окупував Донбас, підбурює нас між собою, убив 12-13 тис. наших співвітчизників", — зазначив кримчанин.

Але навіть якщо ненависть — почуття, яке заважає у той час, коли воювати потрібно з холодною головою, колишній в'язень Кремля все одно ненавидить лідера країни-агресора і бажає, щоб той якнайшвидше помер.

"Хочу побачити, коли дракон здохне. Це все", — підсумував Сенцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Сенцов розповів, за якої умови готовий потиснути руку главі РФ Володимиру Путіну.

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