"Хочу до Тоні в Одесу!" Нардепа засікли за дивним листуванням у Раді

Народного депутата (Опозиційна платформа — За життя") Анатолія Бурмича засікли за листуванням у телефоні.

Парламентар відволікся від роботи на засіданні Верховної Ради в середу, 11 вересня. Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов.

Бурмич запитав: "Ти мене в четвер, п'ятницю і понеділок відпустиш? Планую до Тоні в Одесу". На що йому відповіли: "Привіт! По веселому треба Петровича зорієнтувати".

Анатолій Бурмич Новое время

Листування Бурмича Facebook Яна Доброносова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу здивувало фото екснардепки Надії Савченко, яка роззулася в будівлі парламенту і закинула брудні ноги на стіл.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал