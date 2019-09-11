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11 вересня • оновлено в 22:22
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"Хочу до Тоні в Одесу!" Нардепа засікли за дивним листуванням у Раді

8.1т Читати матеріал російською

Народного депутата (Опозиційна платформа — За життя") Анатолія Бурмича засікли за листуванням у телефоні.

Парламентар відволікся від роботи на засіданні Верховної Ради в середу, 11 вересня. Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов.

Бурмич запитав: "Ти мене в четвер, п'ятницю і понеділок відпустиш? Планую до Тоні в Одесу". На що йому відповіли: "Привіт! По веселому треба Петровича зорієнтувати".

Анатолій Бурмич

Анатолій Бурмич

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"Якби не ґаджети, від нудьги б померли!" Нардепа засікли за дивним заняттям у Раді
Листування Бурмича

Листування Бурмича

Facebook Яна Доброносова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу здивувало фото екснардепки Надії Савченко, яка роззулася в будівлі парламенту і закинула брудні ноги на стіл.

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Місце
Україна
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Верховна Рада України
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Валевич Борис
Валевич Борис
еще одна "кнопочка" захотела любви, хорошо что только к Тоне а не к Ване. Как сняли неприкосновенность с "кнопочек" так всех потянуло на разврат.
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