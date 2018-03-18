"Хочу бути судимим": Саакашвілі попросився в Україну

Лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі готовий приїхати в Україну і постати перед судом.

Як заявив політик в ефірі телеканалу NEWSONE, він хоче довести неспроможність звинувачень проти нього з боку українських правоохоронних органів.

"Я підкоряюся українським законам, навіть якщо виконавці цих законів - повні шарлатани... Я приїду в Україну в будь-який момент. Я вимагаю, щоб справу поновили... Я вимагаю бути підсудним в українському суді... Я абсолютно впевнений у своїй правоті", - сказав він.

Як писав "Обозреватель", Саакашвілі видворили з України 12 лютого через порушення політиком законодавства. При цьому він неодноразово заявляв про готовність повернутися в Україну.

Сьогодні прихильники Саакашвілі влаштували в центрі Києва мітинг за імпічмент президента та почали розбирати конструкції на Майдані Незалежності.