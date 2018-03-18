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"Хочу бути судимим": Саакашвілі попросився в Україну

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Лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі готовий приїхати в Україну і постати перед судом.

Як заявив політик в ефірі телеканалу NEWSONE, він хоче довести неспроможність звинувачень проти нього з боку українських правоохоронних органів.

"Я підкоряюся українським законам, навіть якщо виконавці цих законів - повні шарлатани... Я приїду в Україну в будь-який момент. Я вимагаю, щоб справу поновили... Я вимагаю бути підсудним в українському суді... Я абсолютно впевнений у своїй правоті", - сказав він.

Як писав "Обозреватель", Саакашвілі видворили з України 12 лютого через порушення політиком законодавства. При цьому він неодноразово заявляв про готовність повернутися в Україну.

Сьогодні прихильники Саакашвілі влаштували в центрі Києва мітинг за імпічмент президента та почали розбирати конструкції на Майдані Незалежності.

Читайте всі новини по темі "Позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства" на сайті "Обозреватель".

Тема
Позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства
Особа
Міхеїл Саакашвілі
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