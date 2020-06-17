Хочеться побачити президента РФ в Гаазі, – Єнін про справу МН17

Україна сподівається, що Міжнародний суд ООН (МС ООН) у справі про збитий над Донбасом рейсом МН17 винесе остаточне рішення, максимум в 2023 році.

Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів заступник голови МЗС України Євген Єнін. Поки кейс МН17 є предметом розгляду суду загальної юрисдикції в Нідерландах.

За словами дипломата, коло осіб, які понесуть кримінальну відповідальність за збитий Боїнг, буде розширено.

"Всім, звичайно, хотілося б побачити там президента РФ. Але кримінальний процес, на відміну від політики, відрізняється дуже скрупульозною процедурою збору доказів і доведення відповідних позицій в суді", – сказав Єнін.

Він підкреслив, що крім кримінальної в справі збитого Боїнга є і міжнародно-правова відповідальність.

"Кейс по Боїнгу – частина нашого позову до Міжнародного суду ООН, штаб-квартира якого так само знаходиться на території Нідерландів. Ми в січні 2016 року подали свій меморандум, суд визнав свою юрисдикцію над цим кейсом", – повідомив дипломат.

За його словами, Росія може подати свій контрмеморандум до кінця цього року.

"У ньому РФ повинна пояснити, чому курська 53-тя аеромобільна бригада супроводжувала цей "Бук", зокрема під час перетину україно-російського кордону і при транспортуванні його на територію Донецької області. Також вони повинні пояснити, як відбувалося, якщо взагалі відбувалося, розслідування цього злочину на території РФ", – сказав заступник міністра закордонних справ.

Він висловив упевненість, що результатом фінального рішення МС ООН стане відповідальність держави Росія за порушення міжнародного права.

"Це відновлення порушених прав, надання гарантій дотримання відповідних норм міжнародного права в майбутньому і забезпечення відповідних компенсацій. "Нас там немає" і "ми це не визнаємо" – ці речі вже більше не працюють. Ми це побачили по кейсу з "Нафтогазом" і "Газпромом", коли з великим скрипом російська сторона все ж змушена була виконувати рішення суду", – пояснив Енин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нідерландах стартував суд у справі збитого на Донбасі MH17.