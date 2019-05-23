ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Хочете миру – треба говорити!" Богдан висловився про переговори з "Л/ДНР" і РФ

6.6тЧитати матеріал російською

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан виступив за проведення переговорів із Росією.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", наголосивши, що з ватажками "Л/ДНР" нема про що говорити, оскільки вони несамостійні і нічого не вирішують без Кремля.

"Розмовляти треба, якщо ви хочете миру. Там гинуть наші українці. З агресором треба розмовляти. Ми можемо досягти перемоги мирним шляхом", – сказав Богдан.

Йому парирували, що РФ не захоче вести переговори, оскільки буде стверджувати, що її військ нема на Донбасі. Богдан же відповів, що з Москвою треба говорити, щоб "хоча б повернути наших полонених звідти".

Новини
Адміністрація Зеленського: звільнимо Богдана, якщо Конституційний суд підтвердить законність люстрації

Він упевнений, що "рано чи пізно Росія погодиться на переговори", додавши, що українська сторона ні за яких умов не піде на "розмін" власних територій, маючи на увазі Крим.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан висловився про референдум щодо формату переговорів з Росією, однак пізніше президент Володимир Зеленський спростував можливість діалогу з Кремлем.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
84
24
Смішно
7
Цікаво
18
Сумно
35
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Если продолжать линию хрюка про "агрессора", то кто с вами разговаривать будет?
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"Разговаривать надо, если вы хотите мира. Там гинут наши украинцы. С агрессором надо разговаривать. Мы можем достичь победы мирным путем", - сказал Богдан"... из господина Богдана такой "миратворец"...то -давайте тогда просто войдём в састав рассеи как хведеральный округ-и дела с "канцом"...!))) эх "патриёт",мля...
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
2 з 3 відповідей | показати всі
Голованов Сергей
Голованов Сергей
Александрович Алексей, ровно для того, что бы выполнить - " мы вас породили, мы вас и убьем"!)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Litvinenko Nik, а на хрена вы тут нужны, такие красивые и богатые? Нее, ассоциируйтесь дальше на "выгодных" для себя условиях!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Де відкопали це рязанскоє ліцо? З-за поребрика? Які нах переговори з Путіним? Так, він поверне полонених. Але лише у відповідь на виконання своїх умов. Для того він і тримає їх як заручників, щоб шантажувати ними Україну. Щоб дати заковтнути це, як наживку. А цей Богдан лише озвучує бажання Путіна. Воно розказує про боротьбу з корупцією та олігархами? То посади першим чином Бєню - за розграбування коштів вкладників Приватбанку. За 25 річний грабунок всієї України. Тоді й побачим справжню боротьбу з олігархами. Чи Бєня тепер "правильний" олігарх?
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки