"Хочете миру – треба говорити!" Богдан висловився про переговори з "Л/ДНР" і РФ

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан виступив за проведення переговорів із Росією.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", наголосивши, що з ватажками "Л/ДНР" нема про що говорити, оскільки вони несамостійні і нічого не вирішують без Кремля.

"Розмовляти треба, якщо ви хочете миру. Там гинуть наші українці. З агресором треба розмовляти. Ми можемо досягти перемоги мирним шляхом", – сказав Богдан.

Йому парирували, що РФ не захоче вести переговори, оскільки буде стверджувати, що її військ нема на Донбасі. Богдан же відповів, що з Москвою треба говорити, щоб "хоча б повернути наших полонених звідти".

Він упевнений, що "рано чи пізно Росія погодиться на переговори", додавши, що українська сторона ні за яких умов не піде на "розмін" власних територій, маючи на увазі Крим.

Андрій Богдан скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан висловився про референдум щодо формату переговорів з Росією, однак пізніше президент Володимир Зеленський спростував можливість діалогу з Кремлем.

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