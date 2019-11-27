"Хочете фінансувати країну-агресора?" У "ЄС" терміново звернулися до уряду через російський газ

Депутати від партії "Європейська солідарність" на засіданні уряду зажадали від міністра енергетики Олексія Оржеля та прем'єр міністра Олексія Гончарука пояснити намір знову купувати російський газ.

Як зазначили парламентарі, чотири роки тому Україна відмовилася від закупівель російського газу і в такий спосіб забезпечила свою енергетичну незалежність. Газ, який завжди був елементом політичного шантажу з боку Росії, зрештою став економічною зброєю, завдяки якій Україна втратила Крим та отримала російську агресію на Донбасі.

Політики зауважили, що ініціативи команди Зеленського щодо поновлення закупівлі російського газу, які відкрито проголошує профільний міністр Оржель, є небезпечними і неприйнятними.

У "ЄС" терміново звернулися до уряду через російський газ

"Як ви збираєтеся забезпечити загальносуспільний інтерес України через прямі поставки газу з Російської Федерації? З країни-агресора? Яким чином пан міністр учора написав, що ми отримаємо знижку, яку спрямуємо на субсидії і соціальні проєкти?

Тобто ви хочете фінансувати економіку Російської Федерації через прямі закупівлі газу. І ще примусити українців дякувати Російській Федерації за субсидії?" – запитала голова парламентського Комітету з інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що "ЄС" вимагає пояснень, тому що досвід України за останні 28 років говорить про те, що будь-яка знижка на газ з Російської Федерації обертається на втрати території, втрати життів громадян, на окупацію частини території, і не призводить до економічного розквіту.

"Наша фракція поставила питання на Кабміні про заяву міністра енергетики щодо прямої закупівлі газу у країни-агресора і якихось знижок від Путіна. Ми нагадали, чим обернулися такі стосунки в минулому – економічною залежністю, політичною, втратою територій і життів українських громадян", – написав за підсумками на своїй сторінці у мережі Facebook Олексій Гончаренко.

"Прем’єр Гончарук ухилився від відповіді, однак не підтвердив і не простував такі плани. Нагадаю, що міністр енергетики Оржель заявив, – якщо ми підпишемо прямий договір з Росією, то отримаємо найнижчі ціни на газ в історії. Нагадаю – безкоштовний сир буває тільки в мишоловці", – застеріг Гончаренко.

Як писав OBOZREVATEL:

Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

Наступний раунд переговорів про транзит газу між Україною, ЄС і Росією відбудеться у п'ятницю, 29 листопада. Їх можуть провести як при очній зустрічі, так і за допомогою відеозв'язку.

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