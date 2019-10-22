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22 жовтня • оновлено в 11:30
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/ Політика

"Хочемо закінчити війну!" Сивохо поділився планами щодо роботи в РНБО

2.8т Читати матеріал російською

Новий радник секретаря Ради нацбезпеки й оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо закликав українців об'єднати зусилля для завершення війни і досягнення миру на сході України.

Про це комік, актор і тренер "Ліги сміху" написав на своїй сторінці у Facebook. Водночас попросив не поспішати з висновками щодо його роботи в РНБО і розповів, чим займеться на новій посаді.

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"Не очікував, що у мене стільки шанувальників, зокрема таємних. У всякому разі, всім величезне спасибі за увагу до мене й теми Донбасу. Розумію, що болить, що немає простих рішень і всі вже втомилися сподіватися та чекати. Але наше питання, питання мирного Донбасу, з порядку не зняте і буде вирішене", – зазначив він.

Посвідчення радника секретаря РНБО

Посвідчення радника секретаря РНБО

Facebook Сергія Сивохи

Сивохо наголосив, що на посаді радника секретаря РНБО відповідатиме тільки за гуманітарну політику, роботу з людьми і смислами – з метою припинити війну на сході.

Він також попросив українців не критикувати його передчасно і закликав об'єднати зусилля для досягнення миру в Україні.

"Працюватиму з великою і цілеспрямованою командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, й у нас величезне бажання закінчити цю війну, зокрема у головах. Пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите й тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. А поки давайте об'єднувати зусилля в ім'я Донбасу, Криму й України. Мир нам!" – підсумував новий радник секретаря РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комік, актор і тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook 21 жовтня, опублікувавши фото виданого йому посвідчення.

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Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
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Коментарі
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
... за работу с людьми и смыслами, ... ЦЕ ЯК? що то за робота така з смислами ?може і мені туда треба?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
накінець рило війшло з запою
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Капущак Иван
Капущак Иван
Снова очередные "дайте нам 100 дней"
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