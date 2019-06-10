"Хочемо захистити Україну": Порошенко назвав головні цілі "Європейської солідарності"

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав завдання, які поставила перед собою його оновлена партія "Європейська Солідарність".
У прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова" він виділив п'ять основних тез, з якими політсила збирається до Верховної Ради:
1. Звільнити від Російської окупації Крим і Донбас. За словами Порошенка, у нього є чітка стратегія, напрацьована за 5 років, яка відповідає всім міжнародним законам і нормам і заснована на національних інтересах України.
2. Створення умов, коли країна буде відповідати так званим Копенгагенським критеріям членства в Європейському союзі.
3. Забезпечення реалізації програми щорічної національної співпраці з НАТО.
"2023 рік. Ми чітко знаємо дату, коли Україна повинна відповідати можливостям і забезпечити підписання плану дій щодо членства", – сказав політик.
4. Потужний розвиток економіки. "Під час мого президентства, коли президент відповідав за оборону, безпеку і зовнішню політику, ви бачите, що ситуація в Україні змінилася кардинально. Ми побудували нову армію, ми забезпечили світову коаліцію солідарності з Україною", – заявив Порошенко.
5. Не допустити реваншу. "Сьогодні за оцінками всіх міжнародних експертів за останні п'ять років зроблено більше, ніж за чверть століття до нас. Наша позиція – захистити Україну і захистити ті реформи", – додав він.
Петро Порошенко
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 червня була названа перша п'ятірка списку партії "Українська стратегія" прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Туди увійшов глава уряду, Лілія Гриневич, Олександр Саєнко, Еміне Джаппарова і Євген Нищук.
8 червня свою команду для походу на вибори представила партія Святослава Вакарчука "Голос". У ній виявилися він сам, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська і Ольга Стефанишина.
У цей же день на партійному з'їзді був оприлюднений список "Сили і Честі" Ігоря Смешка. У нього потрапили глава політсили, Олена Сотник, Рефат Чубаров, Іванна Мірошниченко, Володимир Замана, Ольга Романюк, Андрій Гайдуцький, Ірина Сисоєнко, Володимир Тимошенко і Анатолій Макаренко.
Що стосується "Самопомочі" Андрія Садового, то її перша десятка виглядає так: Андрій Садовий, Ольга Квасницькому, Олександра Дрік, Тетяна Бідняк, Оксана Сироїд, Олександр Фідрін, Олег Березюк, Микола Кміть, Тетяна Острикова і Ольга Бабій.
Також 8 червня була представлена команда партії "Сила права": Андрій Сенченко, Олександр Данилюк, Володимир Василенко, Юлія Бурковська, Анатолій Полях.
9 червня вирішальний з'їзд провела партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність". До першої десятки увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Також 9 червня були представлені члени партії "Слуга народу". В першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносільська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.
Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня. Вони також оприлюднили спільний список.
10 червня партія "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори.
Тоді ж список партії був представлений лідером "Громадянської позиції"Анатолієм Гриценком.
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