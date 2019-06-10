"Хочемо захистити Україну": Порошенко назвав головні цілі "Європейської солідарності"

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав завдання, які поставила перед собою його оновлена партія "Європейська Солідарність".

У прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова" він виділив п'ять основних тез, з якими політсила збирається до Верховної Ради:

1. Звільнити від Російської окупації Крим і Донбас. За словами Порошенка, у нього є чітка стратегія, напрацьована за 5 років, яка відповідає всім міжнародним законам і нормам і заснована на національних інтересах України.

2. Створення умов, коли країна буде відповідати так званим Копенгагенським критеріям членства в Європейському союзі.

3. Забезпечення реалізації програми щорічної національної співпраці з НАТО.

"2023 рік. Ми чітко знаємо дату, коли Україна повинна відповідати можливостям і забезпечити підписання плану дій щодо членства", – сказав політик.

4. Потужний розвиток економіки. "Під час мого президентства, коли президент відповідав за оборону, безпеку і зовнішню політику, ви бачите, що ситуація в Україні змінилася кардинально. Ми побудували нову армію, ми забезпечили світову коаліцію солідарності з Україною", – заявив Порошенко.

5. Не допустити реваншу. "Сьогодні за оцінками всіх міжнародних експертів за останні п'ять років зроблено більше, ніж за чверть століття до нас. Наша позиція – захистити Україну і захистити ті реформи", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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