"Хочемо працювати разом!" Німеччина потужно підтримала новий Кабмін України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель направила новопризначеному прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку лист із привітаннями і запрошенням до Берліна.

Вона повідомила про зацікавленість розвитку українсько-німецьких відносин. Відповідний документ був опублікований федеральним урядом у вівторок, 3 вересня.

"Я була б дуже рада вітати вас найближчим часом у Берліні", – йдеться у листі.

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Канцлер наголосила, що Німеччина буде залишатися надійним партнером для України й українського уряду в проведенні ключових реформ у сфері правосуддя, децентралізації і боротьби з корупцією.

"Німеччина хоче працювати разом у тісному діалозі з Україною за багатьма викликами, що стоять перед Україною. Мета залишається в тому, що Україна може сформувати своє власне майбутнє з суверенітетом і повною територіальною цілісністю. Німеччина також зацікавлена в подальшому поглибленні двосторонніх економічних відносин. Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з Вами в цій сфері", – зазначила Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель 28 серпня провели телефонну розмову, в якій виступили за якнайшвидше проведення саміту в "нормандському форматі".

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