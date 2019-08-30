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"Хочемо крові": Рябошапка назвав ключову мету ГПУ

1.3т Читати матеріал російською

Новопризначений генпрокурор Руслан Рябошапка назвав одним із головних завдань ГПУ регулярне притягнення до відповідальності топ-чиновників.

Про це він заявив в п'ятницю, 30 серпня, після свого представлення на посаді глави ГПУ. Він зазначив, що хоче зробити систему прокуратури "потужнішою".

"Ми не хочемо крові буквально, але в сенсі правовому ми хочемо крові. Щотижня хтось повинен бути притягнутий до відповідальності з високопоставлених чиновників.

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Якнайбільше активів, грошей, які були вкрадені у цієї країни і у наших людей, повинні бути знайдені і повернені країні. Власне, це і буде нашим основним пріоритетом на найближчі роки", - заявив Рябошапка.

Юрій Луценко, Андрій Богдан і Руслан Рябошапка

Юрій Луценко, Андрій Богдан і Руслан Рябошапка

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України має намір реформувати ГПУ, створивши Офіс Генпрокурора, а також ліквідувавши ряд інших органів, в тому числі і військову прокуратуру.

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Особи
Руслан Рябошапка Юрій Луценко Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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