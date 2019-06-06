"Хоче знищити Україну": розкрита стратегія Путіна щодо переговорів із Зеленським

Відмовляючись вести переговори щодо Донбасу до виконання Україною всіх домовленостей, лідер Росії Володимир Путін ставить українському президенту Володимиру Зеленському ультиматуми.
Таку думку висловив у своєму блозі для "Еспресо" український журналіст Віталій Портников.
Так, приводом для цього стала вимога міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від України виконати досягнуті раніше домовленості для продовження діалогу.
Зеленський і Путін
"Глава російського МЗС упевнений, що ці домовленості не виконує саме Київ, а не Москва. І ось тільки після того, як ці домовленості будуть новим українським керівництвом виконані – а серед них і рішення про "оформлення процедури початку дії закону про особливий статус Донбасу в ув'язці з проведенням на цих територіях виборів" – можна буде зустрічатися. Отже, спочатку Зеленський повинен надати автономію окупованим територіям і легалізувати маріонеткові кримінальні режими, які створив там Путін, а вже потім російський резидент подумає, чи варто зустрічатися в "нормандському форматі", – обурився Портников.
На думку журналіста, позиція, яку висловив на засіданні ТКГ в Мінську 5 червня представник України Леонід Кучма – перший крок до виконання російських ультиматумів.
При цьому, Портников попередив, що навіть якщо всі умови Кремля будуть виконані і України капітулює, на мир або відносний суверенітет можна не розраховувати. На підтвердження Портников привів слова Лаврова про те, що Росія планує захищати мільйони своїх громадян в Україні.
Сергій Лавров
Life.ru
"Таким чином, Лавров ще раз продемонстрував, що Москва не тільки не ставиться до України як до незалежної держави, а й робить все для розмивання її інститутів, для доказування, що на території нашої країни живуть вже не просто "російськомовні", а громадяни Російської Федерації, яких Кремль просто зобов'язаний захищати", – підкреслив Портников.
"Тому що для Путіна і Лаврова важлива не статистика, а пропаганда. І не мир з Україною, а знищення України – які б дитячі ілюзії з цього приводу не будували б прихильники Володимира Зеленського і які б казки не розповідав нам в Мінську Леонід Кучма", – резюмував журналіст.
Віталій Портников
Телеканал 24
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников попередив, що Україна може розколотися на дві частини, одна з яких підтримає євроінтеграцію, а друга – повернеться під владу Росії.
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