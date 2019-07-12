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"Хоче – заради Бога": Кличко натякнув, що Кошовий мітить у мери Києва

9.1т Читати матеріал російською

Друг і соратник президента України Володимира Зеленського за "95 кварталом" Євген Кошовий може мати амбіції стати новим мером Києва.

Про це натякнув чинний міський голова столиці Віталій Кличко в інтерв'ю theBabel. Він також додав, що не виключає того, що різні політичні жарти, які останні п'ять років звучали від нинішнього президента і його колег за шоу-бізнесом, були спрямовані на "зачистку" майбутніх конкурентів у боротьбі за владу.

"На одному з днів народження, де ведучими були Володимир Зеленський і Євген Кошовий, мені надали слово, і я трохи напружився. Не тому, що я зустрів майбутнього президента, це було в листопаді минулого року. Не пам'ятаю, чий це був день народження. Я тоді пожартував, що якщо Зеленський стане президентом, то Кошовий, який у номерах "Кварталу" постійно приміряє пояс Чемпіона світу (з боксу. – Ред.), напевно, почне приміряти крісло мера. Цей жарт добре сприйняли", – згадує Кличко.

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Євген Кошовий

Євген Кошовий

Студія "Квартал 95"

Він також додав, що його жарт цілком може справдитися через нову політичну реальність в Україні.

"Я не виключаю, що на наступних виборах мера буде величезна кількість кандидатів, у тому числі кандидат від політичної сили президента. Якщо Кошовий хоче бути мером, заради Бога. Бажання може бути у багатьох. Питання в іншому: мером може стати тільки той, у кого, крім бажання, є підтримка киян", – сказав мер української столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко заявив, що, просуваючи ініціативу про розділення обов'язків мера Києва і голови КМДА, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме жителі української столиці.

Також він зазначив, що скандальний план Зеленського є позбавленням Києва місцевого самоврядування. Він дорікнув президента поверненням старих методів Януковича.

Мер Києва не виключив, що головою КМДА Зеленський може призначити власника мережі МАФів у Києві, кандидата у народні депутати від "Слуги народу" Андрія Холодова.

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Особи
Віталій Кличко Євген Кошовий Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
А лисий репертуар Льоні Космоса вже освоїв? Якщо ні , то тоді хай почекає. Зарано:)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Кличко своё место уступит, воссядет на нём Кошевой - не знаю, что Киев прикупит ввиду рокировки такой. Тела у обоих, как брусья, сравнимы размеры ноги… Но даже судить не берусь я, чьи больше отбиты мозги. :)
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