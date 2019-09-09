"Хоче закінчити війну!" У Зеленського розповіли, чому Путін погодився на обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський особисто домігся звільнення з російського полону українського режисера Олега Сенцова та інших ув'язнених.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів помічник глави держави Андрій Єрмак, який очолював робочу групу, що займалася питаннями обміну ув'язнених.

Він вважає, що глава Кремля погодився на обмін полоненими, оскільки бачить, що президент України Володимир Зеленський хоче "чесно і відкрито" закінчити війну на Донбасі.

"Я не був на переговорах, які були до цього. Але, якщо подивитися на те, що відбувається зараз, маю на увазі розведення в Станиці Луганській та інші кроки, то все це дає обережну надію, що процес рухається. І рухається саме тому, що у президента Зеленського є чесне і відкрите бажання припинити війну. Він має відверту й відкриту позицію. Моє особисте відчуття: раніше у політиків такої відкритості не було", – повідомив чиновник.

Єрмак додав, що спершу переговори з Путіним йшли тільки про звільнення полонених моряків.

"Наскільки я знаю, дійсно розмова починалася з моряків, а вже потім вони домовилися, що до моряків додаємо й інших людей. Але вже 7 серпня було домовлено про 34 особи. Потім вдалося домовитися про 35", – зазначив він.

Володимир Путін

Помічник президента також розкрив деякі деталі переговорів щодо обміну полоненими.

"Ми відкриті, відверті й ми відкрито заявили, скільки осіб повинні відпустити з нашого боку, і скільки було відпущено з боку Росії. Тому ніяких інших домовленостей над столом, під столом – не існує", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Єрмак розповів, що обмін полоненими між Україною і Росією проходив під особистим контролем глави держави Володимира Зеленського.

Також помічник пояснив, навіщо відпустили терориста Володимира Цемаха.

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