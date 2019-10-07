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7 жовтня • оновлено в 17:49
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"Хоче стати "миротворцем": у США розкрили план Путіна й Трампа щодо Донбасу

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Президент США Дональд Трамп хотів би укласти із лідером РФ Володимиром Путіним угоду, в результаті якої другий виглядав би "миротворцем". У такому випадку президент Росії міг би прибрати війська з окупованого Донбасу, але залишити там свій вплив.

Таку думку висловив відомий американський дипломат, колишній радник держсекретаря і директор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США Метью Брайза в ефірі програми "Студія Захід" із Антоном Борковським на Еспресо.TV (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, незважаючи на загрозу імпічменту, лідер США все одно готовий ціною суверенних інтересів України на Донбасі укласти Велику угоду (Grand deal) з Путіним.

У США розкрили план Путіна і Трампа щодо Донбасу

У США розкрили план Путіна і Трампа щодо Донбасу

"Трамп хотів би мати подібну домовленість із Путіним, і це ми знаємо від самого його приходу до влади. Тобто укласти таку Велику угоду, яка б дозволила президенту Путіну політично виглядати "миротворцем", як Путін зробив після загарбання частини Грузії. План (Путіна. – Ред.) такий – стати "миротворцем", забравши російські війська зі сходу України, бо це великі витрати для Росії, але залишивши там російський політичний вплив", – пояснив Брайза.

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Він зазначив, що дуже стурбований такими прагненнями Трампа, проте водночас запевнив, що більше ніхто в уряді США цього не підтримає.

Ексрадник держсекретаря додав, що стенограма телефонної розмови Трампа й глави України Володимира Зеленського та самі слова лідера США показують його ставлення немовби "боса мафії" до України та її президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп під час першої телефонної розмови з Путіним хвилювався і говорив улесливим тоном.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Krass Марк
Krass Марк
Поганый диктатор и международный террорист Путин может быть миротворцем только на виселице,как Саддам Хусейн
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Krass Марк, вы остолоп.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Четвертый план Путина за сегодня раскрывают))))))) США и украина это сила
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70rus xxx
70rus xxx
Berner Zeitung (Швейцария): «Трамп, в отличие от Байдена, не фанат Украины. «Это ужасные люди. Они все коррупционеры», — сказал он об украинских политиках
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